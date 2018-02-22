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В Японии прошел митинг в поддержку прав Токио на контролируемые Сеулом острова Такэсима

Международная панорама
22 февраля, 8:45 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, февраля. /ТАСС

Акция протеста закончилась стычкой между членами японских националистических организаций и южнокорейскими активистами

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ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Государственный митинг в поддержку притязаний Токио на контролируемые Южной Кореей небольшие острова Такэсима (Токто) состоялся в четверг в городе Мацуэ, административном центре префектуры Симане на юго-западе главного японского острова Хонсю. В нем приняли участие представители центрального правительства и местных властей, которые подчеркивали "бесспорные исторические и юридические права" своей страны на эти территории.

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Как сообщает информационное агентство Kyodo, произошли стычки между членами японских националистических организаций и южнокорейскими активистами, Столкновения пресекла полиция, заранее стянутая в этот район.

Такие митинги ежегодно проводятся в память о том, что 22 февраля 1905 года острова Такэсима были официально включены в состав префектуры Симане Японской империи. Сеул считает это колониальным захватом территорий у крайне слабой тогда Кореи, которая вскоре сама целиком перешла под господство Токио, продолжавшееся вплоть до поражения Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года.

После этого Сеул установил контроль над островами, а с 1954 года там размещен небольшой военный гарнизон. Правительство Японии при каждом удобном случае подчеркивает свои права на эти территории, а в нынешнем году было решено внести положения об этом в учебные материалы для школьников старших классов.

Такэсима (Токто) - это два небольших острова и 35 прилегающих к ним скал в Японском море общей площадью менее 0,2 кв. км. Япония, как известно, претендует также на острова южной части Курильского архипелага. Пекин, в свою очередь, заявляет о своих правах на находящуюся под контролем Токио необитаемую гряду Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

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