Почему в Индии плохо встретили премьера Канады, но были рады сыну Трампа

Первый государственный визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Индию привлек повышенное внимание мировой прессы, но не благодаря насыщенной программе переговоров, а из-за холодного приема, оказанного главе канадского правительства, и одновременного приезда в эту страну сына президента США Дональда Трампа-младшего.
Трюдо вместе со своей семьей — супругой и тремя детьми — прилетел в Нью-Дели в минувшую субботу с восьмидневным визитом. У него запланированы поездки по стране: в частности, он посетит Агру, Армитсар, Мумбаи и другие индийские города. Однако до сих пор, как сообщила канадская газета National Post, к Трюдо в Индии относятся "пренебрежительно".
За первые пять дней визита премьер-министр Индии Нарендра Моди, "известный миру как радушный хозяин, который любит обниматься", так и не нашел времени для того, чтобы встретиться с канадским коллегой, и даже не упомянул о его приезде в своем Twitter.
"Моди известен своей "обнимающей дипломатией". Например, есть фотографии его неуклюжих прижиманий к бывшему и действующему президентам США Бараку Обаме и Дональду Трампу. Визит Трюдо также резко контрастирует с недавним приездом в Индию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который после приземления его самолета в Дели немедленно попал в объятия Моди", — отметила американская телекомпания CNN.
Трюдо у трапа самолета встречал, как выразилась National Post, "младший министр" — глава Минсельхоза Радха Мохан Сингх, а сам государственный визит главы канадского правительства пока напоминает больше туристическую поездку, в которой посещение Тадж-Махала и других достопримечательностей Индии чередуется с короткими встречами с представителями местного бизнес-сообщества. Согласно данным пресс-служб правительств двух стран, Трюдо и Моди должны встретиться только в пятницу на экономическом форуме в Нью-Дели.
Деловая газета Hindustan Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного индийского дипломата, говорившего на условиях конфиденциальности, сообщила, что до сих пор ни у одного из мировых лидеров во время официального визита в Индию не было в графике так мало встреч с госчиновниками. По данным издания, Трюдо пока встретился лишь с главой индийского Министерства сельского хозяйства в аэропорту. Дипломат также обратил внимание, что шесть канадских министров, которых глава правительства взял с собой в поездку, также не обременены официальными встречами. Лишь руководителю МИД Христе Фриланд в пятницу предстоит разговор тет-а-тет со своей коллегой Сушмой Сварадж.
По-другому выглядит деловой визит в Индию Дональда Трампа-младшего, который в понедельник прилетел в Нью-Дели, чтобы принять участие в рекламной кампании по продаже квартир в элитном жилом комплексе Trump Towers. Стоимость апартаментов составляет в нем от $780 тыс. до $1,6 млн, а с первыми покупателями старший сын американского лидера обещает лично поужинать.
Американский журнал Newsweek считает, что именно приезд 40-летнего бизнесмена, который позиционируется как "неофициальный" и не имеющий никакого отношения к политике, "стал причиной игнорирования Трюдо в Индии". Издание отмечает, что к трапу частного самолета Трампа-младшего была раскатана красная ковровая дорожка, а рекламные сообщения о его приезде красовались во всех местных газетах и на билбордах. Кроме того, сын американского президента в пятницу будет удостоен личной встречи с премьером Моди.
Но есть и еще одна любопытная деталь: 23 февраля Трамп-младший на деловом форуме в Нью-Дели собирается выступить с речью под названием "Перестройка индийско-тихоокеанских связей: новая эра сотрудничества". В Госдепартаменте уже поспешили заявить, что выступление бизнесмена не имеет к Белому дому и внешнеполитическому ведомству США никакого отношения, является исключительно его собственной инициативой и о содержании его будущей речи там ничего не знают.
Газета Washington Post, продолжающая информационные сражения с нынешней американской администрацией, предположила, что поездка в Индию Трампа-младшего может стать поводом для обвинения президента в нарушении этических норм. Сын американского лидера, естественно, отвергает подобные домыслы, заявляя, что прибыл туда, чтобы заниматься исключительно "проектами, которые начались еще до политики".
Канадская пресса, напротив, не связывает "пренебрежительное" отношение к своему премьеру с приездом в Индию Трампа-младшего. Газета The Globe and Mail напомнила, что первые трения между Оттавой и Нью-Дели начались несколько лет после того, как в правительство Трюдо были включены три министра-сикха. В Индии считают, что они связанны с экстремистами из индийского штата Пенджаб, которые хотят создать независимое сикхское государство Халистан. В Нью-Дели также недовольны тем, что глава правительства Канады посещает мероприятия канадских сикхов. Два года назад Трюдо подвергся критике за заявление о том, что в его кабинете министров больше сикхов, чем в индийском правительстве.
The Globe and Mail напомнила, что ранее Моди на встречах с Трюдо уже поднимал эту тему. Газета не исключает, что данную проблему лидеры двух стран будут обсуждать и в пятницу. В среду Трюдо в беседе с журналистами заявил, что Оттава "продолжит работу с индийскими властями по этим вопросам", чтобы защитить людей в Канаде и Индии от экстремизма. Деталей он уточнять не стал.
"Сложно представить, что у Канады были бы хорошие отношения с Индией, если бы последняя поддержала сепаратистские движения в Квебеке (единственная франкоговорящая провинция Канады, где состоялись уже несколько референдумов о независимости, закончившихся провалом — прим. ТАСС). Это палка о двух концах", — цитирует National Post известного индийского журналиста Шивама Виджа.
Газета считает, что в этой ситуации Трюдо надо попытаться как-то успокоить Нью-Дели, но в то же время не потерять поддержку среди канадских сикхов.
"С политической точки зрения это выглядит не очень хорошо", — считает сотрудник Мумбайского института по изучению политических и экономических процессов в Индии (IDFC Institute) Вивек Деджиджи. По мнению эксперта, нынешний визит Трюдо показывает, что отношения с Канадой "не являются приоритетными и не очень важны для Индии".
Пока главным достижением Трюдо в Индии стало его участие в заключении сделки между канадским и индийским бизнесом, которая оценивается в 1 млрд канадских долларов ($800 млн). Канадцы инвестируют в индийскую экономику 750 млн долларов ($600 млн), а индийские бизнесмены в Канаду — 250 млн долларов ($200 млн). По словам премьер-министра, соглашение позволит создать в Канаде более 5 тыс. новых рабочих мест.
Даниил Студнев