Почему в Индии плохо встретили премьера Канады, но были рады сыну Трампа

Первый государственный визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Индию привлек повышенное внимание мировой прессы, но не благодаря насыщенной программе переговоров, а из-за холодного приема, оказанного главе канадского правительства, и одновременного приезда в эту страну сына президента США Дональда Трампа-младшего.

Трюдо вместе со своей семьей — супругой и тремя детьми — прилетел в Нью-Дели в минувшую субботу с восьмидневным визитом. У него запланированы поездки по стране: в частности, он посетит Агру, Армитсар, Мумбаи и другие индийские города. Однако до сих пор, как сообщила канадская газета National Post, к Трюдо в Индии относятся "пренебрежительно".

За первые пять дней визита премьер-министр Индии Нарендра Моди, "известный миру как радушный хозяин, который любит обниматься", так и не нашел времени для того, чтобы встретиться с канадским коллегой, и даже не упомянул о его приезде в своем Twitter.

"Моди известен своей "обнимающей дипломатией". Например, есть фотографии его неуклюжих прижиманий к бывшему и действующему президентам США Бараку Обаме и Дональду Трампу. Визит Трюдо также резко контрастирует с недавним приездом в Индию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который после приземления его самолета в Дели немедленно попал в объятия Моди", — отметила американская телекомпания CNN.

Трюдо у трапа самолета встречал, как выразилась National Post, "младший министр" — глава Минсельхоза Радха Мохан Сингх, а сам государственный визит главы канадского правительства пока напоминает больше туристическую поездку, в которой посещение Тадж-Махала и других достопримечательностей Индии чередуется с короткими встречами с представителями местного бизнес-сообщества. Согласно данным пресс-служб правительств двух стран, Трюдо и Моди должны встретиться только в пятницу на экономическом форуме в Нью-Дели.

Деловая газета Hindustan Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного индийского дипломата, говорившего на условиях конфиденциальности, сообщила, что до сих пор ни у одного из мировых лидеров во время официального визита в Индию не было в графике так мало встреч с госчиновниками. По данным издания, Трюдо пока встретился лишь с главой индийского Министерства сельского хозяйства в аэропорту. Дипломат также обратил внимание, что шесть канадских министров, которых глава правительства взял с собой в поездку, также не обременены официальными встречами. Лишь руководителю МИД Христе Фриланд в пятницу предстоит разговор тет-а-тет со своей коллегой Сушмой Сварадж.

Сын Трампа важнее

По-другому выглядит деловой визит в Индию Дональда Трампа-младшего, который в понедельник прилетел в Нью-Дели, чтобы принять участие в рекламной кампании по продаже квартир в элитном жилом комплексе Trump Towers. Стоимость апартаментов составляет в нем от $780 тыс. до $1,6 млн, а с первыми покупателями старший сын американского лидера обещает лично поужинать.

Американский журнал Newsweek считает, что именно приезд 40-летнего бизнесмена, который позиционируется как "неофициальный" и не имеющий никакого отношения к политике, "стал причиной игнорирования Трюдо в Индии". Издание отмечает, что к трапу частного самолета Трампа-младшего была раскатана красная ковровая дорожка, а рекламные сообщения о его приезде красовались во всех местных газетах и на билбордах. Кроме того, сын американского президента в пятницу будет удостоен личной встречи с премьером Моди.

Но есть и еще одна любопытная деталь: 23 февраля Трамп-младший на деловом форуме в Нью-Дели собирается выступить с речью под названием "Перестройка индийско-тихоокеанских связей: новая эра сотрудничества". В Госдепартаменте уже поспешили заявить, что выступление бизнесмена не имеет к Белому дому и внешнеполитическому ведомству США никакого отношения, является исключительно его собственной инициативой и о содержании его будущей речи там ничего не знают.

Газета Washington Post, продолжающая информационные сражения с нынешней американской администрацией, предположила, что поездка в Индию Трампа-младшего может стать поводом для обвинения президента в нарушении этических норм. Сын американского лидера, естественно, отвергает подобные домыслы, заявляя, что прибыл туда, чтобы заниматься исключительно "проектами, которые начались еще до политики".

Во всем виноваты сикхи?

Канадская пресса, напротив, не связывает "пренебрежительное" отношение к своему премьеру с приездом в Индию Трампа-младшего. Газета The Globe and Mail напомнила, что первые трения между Оттавой и Нью-Дели начались несколько лет после того, как в правительство Трюдо были включены три министра-сикха. В Индии считают, что они связанны с экстремистами из индийского штата Пенджаб, которые хотят создать независимое сикхское государство Халистан. В Нью-Дели также недовольны тем, что глава правительства Канады посещает мероприятия канадских сикхов. Два года назад Трюдо подвергся критике за заявление о том, что в его кабинете министров больше сикхов, чем в индийском правительстве.

The Globe and Mail напомнила, что ранее Моди на встречах с Трюдо уже поднимал эту тему. Газета не исключает, что данную проблему лидеры двух стран будут обсуждать и в пятницу. В среду Трюдо в беседе с журналистами заявил, что Оттава "продолжит работу с индийскими властями по этим вопросам", чтобы защитить людей в Канаде и Индии от экстремизма. Деталей он уточнять не стал.

"Сложно представить, что у Канады были бы хорошие отношения с Индией, если бы последняя поддержала сепаратистские движения в Квебеке (единственная франкоговорящая провинция Канады, где состоялись уже несколько референдумов о независимости, закончившихся провалом — прим. ТАСС). Это палка о двух концах", — цитирует National Post известного индийского журналиста Шивама Виджа.

Газета считает, что в этой ситуации Трюдо надо попытаться как-то успокоить Нью-Дели, но в то же время не потерять поддержку среди канадских сикхов.

"С политической точки зрения это выглядит не очень хорошо", — считает сотрудник Мумбайского института по изучению политических и экономических процессов в Индии (IDFC Institute) Вивек Деджиджи. По мнению эксперта, нынешний визит Трюдо показывает, что отношения с Канадой "не являются приоритетными и не очень важны для Индии".

Пока главным достижением Трюдо в Индии стало его участие в заключении сделки между канадским и индийским бизнесом, которая оценивается в 1 млрд канадских долларов ($800 млн). Канадцы инвестируют в индийскую экономику 750 млн долларов ($600 млн), а индийские бизнесмены в Канаду — 250 млн долларов ($200 млн). По словам премьер-министра, соглашение позволит создать в Канаде более 5 тыс. новых рабочих мест.

Даниил Студнев