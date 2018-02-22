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Глава ПА ОБСЕ назвал минские договоренности единственным путем урегулирования в Донбассе

Международная панорама
22 февраля, 18:30 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 22, февраля. /ТАСС

По словам Георгия Церетели, он неоднократно призывал Киев незамедлительно установить устойчивое перемирие

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ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) уверена, что только полное выполнение минских договоренностей способно привести к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил в четверг председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

"Нам нужно полное выполнение минских договоренностей, оговаривающих конкретные действия, которые должна выполнить каждая сторона. Мы в международном сообществе должны быть в состоянии разрешить кризис на Украине, - сказал он на зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене. - Я напоминаю всем, что у нас есть план этого процесса в виде минских договоренностей. Мы нуждаемся в их выполнении, а также в выполнении резолюций ПА ОБСЕ, и это останется моим приоритетом как председателя".

По словам Церетели, он неоднократно заявлял в Киеве, что нужно незамедлительно установить устойчивое перемирие и приложить усилия для создания безопасной обстановки для людей в Донбассе. "ПА ОБСЕ приняла несколько резолюций с 2014 года, выразив уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, включая полуостров Крым", - добавил глава ПА ОБСЕ.

Парламентарии стран - участниц ОБСЕ 22-23 февраля на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене также обсуждают проблему распространения фальшивых новостей, борьбу с терроризмом, контроль над вооружениями и ситуацию с климатическими изменениями.

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