Глава ПА ОБСЕ назвал минские договоренности единственным путем урегулирования в Донбассе

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) уверена, что только полное выполнение минских договоренностей способно привести к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил в четверг председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

"Нам нужно полное выполнение минских договоренностей, оговаривающих конкретные действия, которые должна выполнить каждая сторона. Мы в международном сообществе должны быть в состоянии разрешить кризис на Украине, - сказал он на зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене. - Я напоминаю всем, что у нас есть план этого процесса в виде минских договоренностей. Мы нуждаемся в их выполнении, а также в выполнении резолюций ПА ОБСЕ, и это останется моим приоритетом как председателя".

По словам Церетели, он неоднократно заявлял в Киеве, что нужно незамедлительно установить устойчивое перемирие и приложить усилия для создания безопасной обстановки для людей в Донбассе. "ПА ОБСЕ приняла несколько резолюций с 2014 года, выразив уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, включая полуостров Крым", - добавил глава ПА ОБСЕ.

Парламентарии стран - участниц ОБСЕ 22-23 февраля на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене также обсуждают проблему распространения фальшивых новостей, борьбу с терроризмом, контроль над вооружениями и ситуацию с климатическими изменениями.