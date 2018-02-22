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Лукашенко обеспокоен последовательной милитаризацией Восточной Европы

Международная панорама
22 февраля, 19:09 UTC+3 МИНСК МИНСК 22, февраля. /ТАСС

Белорусский лидер выразил мнение, что сейчас эпоха "масштабного передела мира, колоссально возрос фактор военной силы"

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МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатирует, что в настоящее время осуществляется последовательная милитаризация Восточной Европы. Об этом он заявил в четверг на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных сил Белоруссии, сообщает агентство БЕЛТА.

"Осуществляется последовательная милитаризация Восточной Европы, где развертываются дополнительные воинские контингенты. Как следствие, в нынешнем году существенно увеличатся военные расходы этих стран", - сказал Лукашенко, отметив, что ранее это были дружественные страны, входившие в организацию Варшавского договора.

По его словам, после распада Советского Союза было обещано, что НАТО на Восток расширяться не будет. "Надо только ликвидировать Варшавский договор, ликвидировали, известно, кто, нам за это не стыдно", - сказал президент. По его словам, это была величайшая ошибка, ведь после распада СССР постсоветские страны "ушли с тех территорий, которые были нам подконтрольны после Второй мировой войны", и, более того, было разрушено оборонное пространство.

Лукашенко подчеркнул, что предупреждал, что страны Альянса не будут выполнять свои обязательства по нерасширению, что и произошло. По словам президента, Белоруссии пришлось "на марше четыре раза модернизировать свою армию, оптимизировать, что стоило недешево". "И это, тем более, не материально, а морально и духовно дорого обошлось белорусскому народу, как и россиянам, народам некогда Советского Союза", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сейчас эпоха "масштабного передела мира, колоссально возрос фактор военной силы". "В результате вмешательства основных геополитических игроков во внутренние дела ряда государств, в том числе европейских, спровоцированы внутренние вооруженные конфликты", - заметил Лукашенко. В соответствии со складывающейся военно-политической обстановкой Белоруссия последовательно реализует меры по сохранению своей независимости". По его словам, страна готова отстаивать свои национальные интересы и вооруженным путем, и в этом и есть предназначение белорусской армии.

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