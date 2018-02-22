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Канцлер Австрии проведет переговоры с Путиным в Москве 28 февраля

Международная панорама
22 февраля, 19:28 дата обновления: 22 февраля, 19:50 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 22, февраля. /ТАСС

На встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, ситуация на Украине и в Сирии

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ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц прибудет в будущий вторник в Москву и проведет в среду переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство федерального канцлера Австрии.

"Стороны обсудят отношения двух стран, отношения России и ЕС, Украину и Сирию", - сообщили в австрийском ведомстве. "Нам надо покончить с блоковым мышлением и переосмыслить тенденцию наших современных отношений с Россией", - отметили в ведомстве и добавили, что Курц подтвердит на встрече европейскую позицию о необходимости сохранения санкций в отношении РФ до полного выполнения минских договоренностей.

"Действительно, такая встреча запланирована", - сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Персоны
Курц, Себастьян Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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