Армия Израиля сообщила о крупнейших учениях по противоракетной обороне с США в марте

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Израиль и Соединенные Штаты проведут в марте очередные совместные учения по противоракетной обороне Juniper Cobra ("Можжевеловая кобра"). Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в распространенном в четверг коммюнике.

"Службы безопасности начали масштабную подготовку, включая развертывание сил по всей стране и начальные маневры, в ожидании крупнейших совместных учений Армии обороны Израиля и Европейского командования вооруженных сил США в 2018 году, - говорится в документе. - Учения пройдут с 4 по 15 марта 2018 года, дополнительные маневры будут проводиться в партнерстве с американскими коллегами до конца марта".

Израильские военные сообщили, что в ходе упражнений "будет прорабатываться сценарий, по которому американские войска развернуты в Израиле для оказания помощи военно-воздушным силам" страны. Военные двух стран "будут осуществлять компьютерное моделирование различных сценариев возникновения ракетной угрозы в разных районах" еврейского государства. "Симуляции будут включать использование систем ПВО и ПРО Arrow, Iron Dome, Patriot и David Sling, - добавили в израильской армии. - Более 2,5 тыс. американских военных, которые обычно расквартированы в Европе, и 2 тыс. израильских солдат из войск ПВО, обеспечения и медицинских сил будут принимать участие в маневрах".

В армейской пресс-службе добавили, что целью совместных упражнений является "укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны". "Это - уже девятые учения "Можжевеловая кобра" с 2001 года, они являются частью ежегодной тренировочной программы Армии обороны Израиля", - отметили в израильской армии.