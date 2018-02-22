CNN: помощнику Трампа по нацбезопасности Макмастеру могут найти другую должность

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер может быть переведен на другую должность в американской администрации. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников из числа чиновников и военных, между Трампом и Макмастером сложились напряженные отношения. В связи с этим "Пентагон рассматривает возможности, которые позволят президенту перевести генерал-лейтенанта с текущей должности обратно в ВС". По словам источников, в военном ведомстве подыскивают такой вариант, при котором Макмастер сможет покинут свой пост с повышением.

Вместе с тем, как отмечает телеканал, не исключается, что Трамп может просто отправить Макмастера в отставку. В публикации говорится, что "напряженные личные отношения" имеют место между президентом США и его помощником уже в течение нескольких месяцев.

В Белом доме опасаются критики в связи со слишком частой сменой помощников президента. Так, предшественник Макмастера на этой должности - Майкл Флинн - был вынужден оставить свой пост в феврале 2017 года спустя лишь примерно месяц после своего назначения. Это произошло из-за того, что Флинн не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с Сергеем Кисляком, который в то время занимал пост посла РФ в США.

Телеканал констатирует, что возможность отставки Макмастера обсуждали в Белом доме еще осенью 2017 года, однако тогда никаких решений принято не было. Администрация отказалась представить официальные комментарии в связи с утверждениями телеканала. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила лишь, что Трамп "по-прежнему доверяет Макмастеру".

Ранее на этой неделе ряд СМИ сообщали, что отношения между зятем и старшим советником Трампа Джаредом Кушнером и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли осложнились до предела. Отмечалось, что Келли в связи с этим может лишиться своего поста.