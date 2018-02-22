Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: помощнику Трампа по нацбезопасности Макмастеру могут найти другую должность

Международная панорама
22 февраля, 20:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, февраля. /ТАСС

По сведениям источников телеканала, между президентом США и его помощником сложились напряженные отношения

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер может быть переведен на другую должность в американской администрации. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников из числа чиновников и военных, между Трампом и Макмастером сложились напряженные отношения. В связи с этим "Пентагон рассматривает возможности, которые позволят президенту перевести генерал-лейтенанта с текущей должности обратно в ВС". По словам источников, в военном ведомстве подыскивают такой вариант, при котором Макмастер сможет покинут свой пост с повышением.

Вместе с тем, как отмечает телеканал, не исключается, что Трамп может просто отправить Макмастера в отставку. В публикации говорится, что "напряженные личные отношения" имеют место между президентом США и его помощником уже в течение нескольких месяцев.

В Белом доме опасаются критики в связи со слишком частой сменой помощников президента. Так, предшественник Макмастера на этой должности - Майкл Флинн - был вынужден оставить свой пост в феврале 2017 года спустя лишь примерно месяц после своего назначения. Это произошло из-за того, что Флинн не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с Сергеем Кисляком, который в то время занимал пост посла РФ в США.

Телеканал констатирует, что возможность отставки Макмастера обсуждали в Белом доме еще осенью 2017 года, однако тогда никаких решений принято не было. Администрация отказалась представить официальные комментарии в связи с утверждениями телеканала. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила лишь, что Трамп "по-прежнему доверяет Макмастеру".

Ранее на этой неделе ряд СМИ сообщали, что отношения между зятем и старшим советником Трампа Джаредом Кушнером и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли осложнились до предела. Отмечалось, что Келли в связи с этим может лишиться своего поста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макмастер, Герберт
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама