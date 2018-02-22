Пентагон: США нанесли удар у населенного пункта Хашшам в Сирии только из самообороны

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американские войска нанесли 7 февраля удар по проправительственным силам у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор исключительно из соображений самообороны. С таким утверждением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт.

У нее поинтересовались, являлся ли этот удар преднамеренным, поскольку США знали, что среди сил, действовавших в том районе в поддержку правительства Сирии, находились граждане России. Хотели ли США продемонстрировать таким образом свой "решительный настрой" России, поинтересовались у официального представителя Пентагона. "Удары в Сирии были нанесены для самообороны. Мы чрезвычайно ясно говорили об этом", - сказала в ответ Уайт.

Она отказалась "строить предположения о намерениях и составе" сил, попавших под удар коалиции во главе с США. "Могу сказать, что мы использовали свою телефонную линию связи, предназначенную для предотвращения конфликтов [с Вооруженными силами России в Сирии] до, во время и после [удара]. И россияне нас заверили, что российские [военнослужащие] не были вовлечены [в наступление, на которое коалиция ответила огнем]", - отметила Уайт.

"Это было исключительно из самообороны", - сказала в заключение представитель военного ведомства США.

Как сообщил во вторник МИД России, в ходе боестолкновения у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ, есть и погибшие, но это были не российские военнослужащие. Со своей стороны Министерство обороны России ранее уточняло, что сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий.