Пенс: США не собираются мириться с "диктаторским режимом" КНДР

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. США будут и далее противостоять КНДР, пока Пхеньян не откажется от ядерной и ракетной программ, и не перестанут обращать внимание на нарушения прав человека в республике.

Об этом в ходе выступления в четверг на конференции представителей консервативных политических сил заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Так он прокомментировал в том числе сообщения насчет его несостоявшейся встречи с Ким Ё Чжон, сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Насчет всей этой шумихи в СМИ вокруг сестры северокорейского диктатора я думаю, что важно, чтобы каждый американец знал, кто этот человек и что она сделала. Сестра Ким Чен Ына - это одна из ключевых персон самого тиранического и деспотичного режима на планете", - сказал Пенс. Он отметил, что ранее правительство Соединенных Штатов ввело санкции против Ким Ё Чжон "за ее роль в нарушении прав человека и преступлениях против человечества".

"Всем, кто считает, что я должен был стоять и радоваться вместе с северными корейцами, я говорю: "Соединенные Штаты Америки не поддерживают диктаторские кровавые режимы". Мы противостоим кровавым диктаторам, и мы продолжим делать это со всей решимостью, пока Северная Корея не прекратит угрожать нашей стране, нашим союзникам или пока они [КНДР] не откажутся от ядерного оружия и баллистических ракет раз и навсегда", - резюмировал Пенс.

Делегация КНДР во главе с номинальным главой государства Ким Ён Намом, в состав которой также входила Ким Ё Чжон, посетила Республику Корея 9-11 февраля. В ходе визита состоялись переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Сеуле, представители северокорейской стороны присутствовали на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане. В церемонии принимала участие и делегация США во главе с вице-президентом Пенсом. 21 февраля Госдепартамент подтвердил информацию СМИ о том, что накануне церемонии открытия Пхеньян отменил запланированную встречу Пенса с Ким Ё Чжон и Ким Ён Намом.