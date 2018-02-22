Трамп вступился за лидеров оружейного лобби, назвав их патриотами

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг в своем Twitter выразил слова поддержки членам руководства Национальной стрелковой организации (НСА) - крупнейшей лоббистской оружейной структуры в Соединенных Штатах.

"Чего многие люди не понимают или не хотят понять, так это то, что [исполнительный директор] Уэйн [Лапьер], и [исполнительный директор] Крис [Кокс], и весь другой народ, работающий столь усердно в НСА, - это прекрасные люди и большие американские патриоты. Они любят нашу страну и будут поступать правильно", - написал американский лидер.

What many people don’t understand, or don’t want to understand, is that Wayne, Chris and the folks who work so hard at the @NRA are Great People and Great American Patriots. They love our Country and will do the right thing. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 February 2018

НСА и сторонники свободной продажи огнестрельного оружия в очередной раз были подвергнуты критике в обществе после трагедии в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде, где на прошлой неделе были застрелены 17 человек. Трамп в четверг заявил, что наличие оружия у ограниченного числа подготовленных учителей позволит предотвратить подобные нападения. Он уточнил, что предлагает рассмотреть возможность дать оружие не всем педагогам, а тем, кто прошел армейскую службу или спецподготовку.

"20% учителей, достаточно много, смогут сразу выстрелить в ответ, если разъяренный псих придет в школу с дурными намерениями. Хорошо подготовленные преподаватели также станут фактором сдерживания для трусов, которые хотят сделать это. Гораздо более эффективно и менее затратно, чем охрана. Школы, свободные от оружия, - это магнит для плохих людей", - убежден президент.

"Если потенциальный стрелок-психопат будет знать, что в школе находится большое число учителей [и других людей], прекрасно владеющих оружием, которые мгновенно откроют огонь, он никогда не нападет на эту школу", - написал американский лидер.

Помимо этого, Трамп призвал более тщательно проверять тех, кто приобретает оружие, в том числе, на наличие проблем с психическим здоровьем. Кроме того, по его мнению, под запрет должны попасть приспособления, позволяющие повысить скорость одиночной стрельбы.

Продажа оружия с 21 года

На совещании с представителями правоохранительных органов штатов и округов Трамп заявил, что поддержит повышение возрастного порога при продаже длинноствольного оружия с 18 лет до 21 года.

"Мы работаем над тем, чтобы поднять возрастной порог до 21 года вместо нынешних 18 лет", - отметил он в своем выступлении, выдержки из которого распространил пресс-пул Белого дома. Согласно действующему федеральному законодательству, американцы могут приобрести длинноствольное оружие по достижении 18 лет, пистолеты и револьверы - 21 года.

По словам президента, в среду вечером он переговорил по телефону "со многими сенаторами и конгрессменами по поводу необходимости ужесточения проверки [уголовного] прошлого тех, кто приобретает оружие". "И есть общее ощущение, что мы хотим предпринять какие-то шаги", чтобы не допустить больше стрельбы в школах, подчеркнул Трамп.

Он вновь повторил, что выступает за то, чтобы вооружить учителей, но не всех подряд, а только "некоторых, прошедших соответствующую подготовку, хорошо разбирающихся в оружии". "Может быть, 10%, 20% или 40% учителей подпадут под эту категорию, - заметил Трамп. - Я хочу, чтобы школы охранялись так же, как охраняются банки. Но вы не сможете нанять [для школ] большое число охранников <...>, в то же время можно разрешить учителям приносить с собой на занятия оружие".

На встрече в Белом доме он выразил убеждение в том, что "нам нужен не только оборонительный подход [при решении этой проблемы], но и наступательный". "Один лишь оборонительный подход - это трата времени", - сказал он.

В ходе избирательной кампании Трамп отстаивал право американцев на хранение оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди"