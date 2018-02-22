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Представители ЛНР и ООН обсудили выполнение программы воссоединения народа Донбасса

Международная панорама
22 февраля, 21:08 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 22, февраля. /ТАСС

Ранее в четверг представитель организации встретилась с представителем ДНР

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ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева в четверг встретилась с главой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер и рассказала ей о работе по программе воссоединения народа Донбасса.

"Мы обсудили гуманитарную программу воссоединения народа Донбасса, в рамках которой мы сегодня довели госпоже Фионе [Фрейзер], насколько правительство Луганской народной республики готово к компромиссным шагам и готово к мирному урегулированию конфликта", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.

Кроме того, Кобцева обратила внимание Фрейзер на отсутствие должной международной реакции в связи с нарушениями прав человека в отношении сторонников республик Донбасса, которые находятся в украинских тюрьмах. "Ключевым вопросом, который был поднят, стало содержание в местах заключения лиц, задержанных в связи с конфликтом. Данная тематика касалась как территории Луганской народной республики, так и территории, подконтрольной правительству Украины", - подчеркнула она. Кобцева добавила, что представителю ООН были переданы обращения людей, которые были освобождены в ходе состоявшегося 27 декабря обмена пленными.

Ранее в четверг Фрейзер встретилась с уполномоченной по правам человека провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарьей Морозовой. За время беседы омбудсмен проинформировала представителя ООН о нарушениях условий, которые украинская сторона допустила во время обмена пленными в конце 2017 года. Украина, в частности, в одностороннем порядке изменяла уже утвержденный список подлежащих обмену лиц и не выдала освобожденным необходимые документы.

Главы ДНР и ЛНР 17 февраля 2017 года открыли программу гуманитарной помощи жителям подконтрольной Киеву территорий Донбасса. Она включает оказание медицинской, финансовой и правовой помощи, создание для них квот на получение высшего и средне-специального образования, проведение совместных с жителями провозглашенных республик спортивных и просветительских мероприятий, ориентированных на сохранение духовных и культурных ценностей региона. За минувший год, как сообщил в четверг исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, уже более 18 тыс. жителей подконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей стали участниками этой инициативы.

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