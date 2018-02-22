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Нигерийские власти опровергли данные о спасении школьниц, похищенных "Боко харам"

Международная панорама
22 февраля, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Экстремисты атаковали школу для девочек 19 февраля и похитили 100 учениц

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ТАСС, 22 февраля. Власти Нигерии в четверг опровергли информацию о спасении нескольких десятков школьниц, похищенных в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии. Об этом, как пишет агентство Reuters, заявил местным жителям губернатор штата Ибрахим Гайдам.

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В среду телекомпания CNN сообщила, что нигерийские военные обнаружили около 80 школьниц на границе штатов Борно и Йобе благодаря полученной ранее наводке. Reuters в свою очередь информировало о спасении 76 школьниц. Военные также обнаружили тела двух погибших.

По данным Agence France Presse, школа в деревне, в которой обучаются девочки в возрасте от 11 лет, была атакована 19 февраля вооруженными активистами "Боко харам". После атаки боевиков пропали по меньшей мере 111 школьниц.

Боевики "Боко харам" в апреле 2014 года похитили из лицея в нигерийском Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать, в октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены в результате переговоров властей Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии с группировкой. 6 мая 2017 года еще 82 девочки были также выпущены на свободу. Около 100 девочек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии, ее боевики также совершают нападения на территории соседних Нигера, Камеруна и Чада. "Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии.

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