Нижняя палата парламента Нидерландов признала геноцид армян

ГААГА, 22 февраля. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Нидерландов в четверг одобрила предложение, признающее геноцид армян в 1915 году. Прямая трансляция пленарного заседания велась на сайте главного законодательного органа страны.

Решение было одобрено всеми политическими силами за исключением партии "Денк", представляющей интересы турецкой диаспоры в стране.

Как отмечают эксперты, признание геноцида парламентом осложнит отношения между Гаагой и Анкарой, и так находящиеся на крайне низком уровне после дипломатического скандала 2017 года.

В то же время необходимо учитывать, что на международной арене Нидерланды представляет правительство, а не парламент. Власти же до настоящего момента использовали термин "вопрос геноцида армян", тем самым оставляя пространство для маневра, и, по имеющейся информации, не намерены что-то менять в данной ситуации.