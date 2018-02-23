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Парламент Венесуэлы подверг критике намерение правительства сократить срок его полномочий

Международная панорама
23 февраля, 2:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

По мнению парламентариев, правительство усиливает политическую конфронтацию, чтобы отвлечь внимание от кризиса, в котором находится страна

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ТАСС, 23 февраля. Национальная ассамблея Венесуэлы отрицательно отреагировала на намерение президента Николаса Мадуро провести выборы в законодательные органы власти всех уровней вместе с президентскими 22 апреля. Соответствующее заявление однопалатный парламент, находящийся под контролем оппозиционной коалиции "Блок демократического единства" (БДЕ), обнародовал в четверг.

Национальная ассамблея последнего созыва начала работу в январе 2016 года, срок ее полномочий составляет пять лет.

"Эта попытка удара по правовому государству нацелена в том числе на то, чтобы избежать контроля над государственным управлением, которым, согласно конституции, занимается Национальная ассамблея, и таким образом гарантировать безнаказанность тех, кто незаконным путем завладел государственными деньгами, что стало одной из главных причин того, что наш народ в настоящее время голодает", - указывается в документе. По мнению парламентариев, правительство усиливает политическую конфронтацию, чтобы отвлечь внимание от кризиса, в котором находится страна.

Мадуро в среду заявил, что выборы "пройдут с БДЕ или без БДЕ", если решение организовать их одобрит Конституционная ассамблея. Ранее глава государства говорил, что президентские выборы состоятся в любом случае, даже если оппозиция откажется регистрироваться, и страна получит "легитимного избранного президента, который будет руководить до 2025 года". В начале февраля Мадуро был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы.

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Политический кризис в Венесуэле
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