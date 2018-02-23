СМИ: должность спецпредставителя США в коалиции по борьбе с ИГ может быть упразднена

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Должность спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) может быть упразднена. Об том сообщил в четверг журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в вашингтонской администрации и Конгрессе США. В данный момент этот пост, находящийся в структуре Госдепартамента, занимает Бретт Макгурк.

По данным источников Foreign Policy, такое предварительное решение связано с тем что ИГ "находится на грани военного поражения". К тому же госсекретарь Рекс Тиллерсон проводит в своем ведомстве реорганизацию штата, которая подразумевает сокращение персонала и ликвидацию ряда управлений. По мнению источников журнала в Конгрессе, обязанности спецпредставителя перейдут Бюро Госдепартамента по борьбе с терроризмом. Сроки упразднения этой должности пока неизвестны.

Как подчеркивает журнал, такой возможный шаг "вызывает обеспокоенность растущим дипломатическим вакуумом США в Сирии и Ираке" особенно в связи с критикой действий Вашингтона, который "в течение многих лет не смог сформулировать четкую стратегию", которой будет придерживаться после поражения ИГ.

Руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт опровергла данную информацию. "Макгурк остается на своем месте и продолжает исполнять обязанности спецпредставителя США в коалиции по борьбе с ИГ", - написала она в Twitter.

In response to reports this evening, let me be clear: @Brett_McGurk isn't going anywhere. He continues to serve in his role as the Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Defeat ISIS. — Heather Nauert (@statedeptspox) 22 February 2018