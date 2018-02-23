КНДР заподозрила генсека ООН в лунатизме

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. КНДР оскорбилась высказываниями генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости продолжения давления на Пхеньян в целях денуклеаризации Корейского полуострова. В постоянном представительстве КНДР при ООН в четверг задались вопросом, не является ли административный глава организации "прихвостнем" Соединенных Штатов, и посоветовали ему не вести себя "подобно лунатику".

Высказывания, спровоцировавшие недовольство КНДР, были сделаны генсеком на Международной конференции по безопасности в Мюнхене 16 февраля. В ходе своего выступления Гутерриш отметил потепление отношений между Пхеньяном и Сеулом, а также высказался за диалог между КНДР и США. При этом он подчеркнул, что в текущей ситуации "абсолютно необходимо продолжать оказывать давление на Северную Корею" и убедить ее в необходимости "сесть за стол переговоров и найти способ мирной денуклеаризации Корейского полуострова".

В постпредстве КНДР при ООН высказывания генерального секретаря назвали безрассудными. "Это - ни что иное, как абсурдные измышления, непозволительные для генерального секретаря ООН, которые вынуждают нас задаваться вопросом о том, что за прихвостень представляет Организацию Объединенных Наций", - говорится в письменном заявлении дипмиссии.

Постпредство КНДР повторило позицию о том, что "ядерная проблема Корейского полуострова возникла и стала настолько серьезной исключительно из-за США, и США должны нести полную ответственность за это". Как полагают в Пхеньяне, Гутерриш с предубеждением относится к правомочным действиям КНДР, развивающей ядерную программу в ответ на враждебную политику Вашингтона, а также игнорирует поведение Соединенных Штатов, "которые являются главным виновником" кризиса.

"Мы бы попросили генсека ООН впредь не вести себя подобно лунатику и четко понимать, что ядерная угроза исходит со стороны США, которые разрабатывают различное изощренное ядерное оружие и не скрывают своего стремления нанести предупредительные ядерные удары по КНДР", - подчеркнули в постпредстве. В нем также отметили, что если Антониу Гутерриша "действительно заботит" урегулирование кризиса на Корейском полуострове, то ему следует добиться, чтобы Совет Безопасности ООН приветствовал улучшение межкорейских отношений и предостерег соседние страны от того, чтобы чинить помехи процессу нормализации связей.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в них и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.