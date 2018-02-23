В МИД Катара заверили, что дипломатический кризис вокруг страны не перерастет в военный

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Катар выступает за соглашение о безопасности на Ближнем Востоке и уверен, что нынешний дипломатический кризис вокруг страны не перерастет в военное противостояние. Об этом министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в интервью, опубликованном французской газетой Le Figaro в пятницу.

"Никакой военной эскалации не будет. Мы уверены в том, что в конечном счете ситуация будет взята под контроль", - отметил он. "Президент США Дональд Трамп подтвердил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани свое стремление добиться скорейшего урегулирования кризиса. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже трижды побывал в Катаре с визитом. Он предложил целый ряд решений, направленных на разблокирование ситуации", - добавил министр.

По его словам, "Катар стал единственной страной, откликнувшейся на эти предложения". Он сообщил, что США выступают за то, чтобы провести ежегодное заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в мае. "Катар намерен принять в нем участие", - указал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Наши соседи продолжают выступать с ложными обвинениями против Катара. При этом они ни разу не согласились сесть за стол переговоров с тем, чтобы таким образом урегулировать все разногласия. Катар вот уже восемь месяцев призывает к диалогу, но единственный ответ, который он получает на это, заключается в отказе предпринять хотя бы малейшие усилия для урегулирования проблемы", - заявил министр.

Соглашение по безопасности

Он отметил тот призыв к странам Ближнего Востока разработать комплексное соглашение по обеспечению безопасности, с которым выступил 16 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности эмир Катара. "Эмир, говоря о Ближнем Востоке. имел в виду весь регион, в котором в настоящее время существует множество конфликтов, и кризис в Персидском заливе - один из них", - указал министр. "Необходимо начать процесс обсуждений и добиться заключения договора на приемлемых для всех принципах. Эти принципы должны предусматривать сохранение суверенитета каждой из стран, а также обеспечение коллективной безопасности", - подчеркнул министр.

По его словам, странам следует также "добиться общего согласия относительно методов урегулирования конфликтов цивилизованным путем, не прибегая к методам, подобным тем, что используют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты". "При подобном диалоге не следует делать различия между малыми и большими странами. И необходимо учитывать в этой связи, что Иран также является составной частью региона, как же как и Турция", - заметил министр.

Разногласия с Ираном

Отвечая на вопросы о характере отношений его страны с Ираном, а также о призыве США "действовать против Ирана", он сказал: "У нас есть разногласия с Ираном. Следует их открыто признать и найти способ урегулировать их на основе диалога. Пути урегулирования в данном случае могут быть только политическими".

"Мы уже ведем с Ираном обсуждение вопросов, связанных с добычей газа [из единого месторождения Северное/Южный Парс]. Ситуация развивается в благоприятном направлении", - подчеркнул Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.