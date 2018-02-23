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Пентагон: Су-57 не представляют угрозу операциям возглавляемой США коалиции в Сирии

Международная панорама
23 февраля, 4:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, февраля. /ТАСС

Представитель ведомства Эрик Пэхон заявил, что пополнение ВКС в Сирии истребителями пятого поколения не соответствует объявленному РФ сокращению численности сил в арабской республике

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© REUTERS/Jason Reed JIR/CN

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) не представляют угрозу операциям возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в Сирии. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в четверг представитель Пентагона Эрик Пэхон.

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"Пополнение [ВКС РФ] в Сирии истребителями пятого поколения, конечно, не соответствует объявленному Россией сокращению численности сил [в арабской республике]. Мы не считаем, что эти самолеты представляют угрозу нашим действиям в Сирии и продолжим предупреждать конфликтные ситуации [в небе над САР] по мере необходимости", - отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Сирии были замечены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) и переадресовал этот вопрос в Министерство обороны.

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