Постпред США при ООН: Пхеньян активизировал диалог с Сеулом только из-за санкций

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли полагает, что Пхеньян пошел на активизацию консультаций с Сеулом только из-за того, что в КНДР сложилась трудная ситуация вследствие санкций. Такое мнение Хейли выразила в четверг во время выступления в Институте политики Чикагского университета (штат Иллинойс).

"Мы знаем, что санкции оказывают серьезное воздействие. У режима все меньше и меньше средств, чтобы расходовать их на испытания баллистических ракет и меньше возможностей, чтобы угрожать этими испытаниями другим странам, - сказала она. - В первую очередь, именно из-за этого, а не из-за чего-то другого, режим Ким Чен Ына активизировал контакты с Южной Кореей и попытался восстановить общественные связи во время Олимпиады".

"Источники доходов исчезают, и отправка болельщиков в Пхеньян была жестом отчаяния, а не проявлением национальной гордости", - утверждала Хейли.

В начале 2018 года по инициативе Пхеньяна начались межкорейские переговоры, результатом которых стала отправка делегации КНДР, состоящей из более чем 500 спортсменов, чиновников и артистов, на Игры в южнокорейском Пхёнчхане. Впоследствии Республику Корея посетила делегация во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Намом, в состав которой входила Ким Ё Чжон - родная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына. Они провели переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и передали ему приглашение посетить Пхеньян.