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Постпред США при ООН: Пхеньян активизировал диалог с Сеулом только из-за санкций

Международная панорама
23 февраля, 4:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, февраля. /ТАСС

Никки Хейли считает, что у КНДР стало меньше средств, чтобы расходовать их на испытания баллистических ракет

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НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли полагает, что Пхеньян пошел на активизацию консультаций с Сеулом только из-за того, что в КНДР сложилась трудная ситуация вследствие санкций. Такое мнение Хейли выразила в четверг во время выступления в Институте политики Чикагского университета (штат Иллинойс).

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"Мы знаем, что санкции оказывают серьезное воздействие. У режима все меньше и меньше средств, чтобы расходовать их на испытания баллистических ракет и меньше возможностей, чтобы угрожать этими испытаниями другим странам, - сказала она. - В первую очередь, именно из-за этого, а не из-за чего-то другого, режим Ким Чен Ына активизировал контакты с Южной Кореей и попытался восстановить общественные связи во время Олимпиады".

"Источники доходов исчезают, и отправка болельщиков в Пхеньян была жестом отчаяния, а не проявлением национальной гордости", - утверждала Хейли.

В начале 2018 года по инициативе Пхеньяна начались межкорейские переговоры, результатом которых стала отправка делегации КНДР, состоящей из более чем 500 спортсменов, чиновников и артистов, на Игры в южнокорейском Пхёнчхане. Впоследствии Республику Корея посетила делегация во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Намом, в состав которой входила Ким Ё Чжон - родная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына. Они провели переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и передали ему приглашение посетить Пхеньян.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
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