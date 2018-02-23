США заканчивают разработку плана палестино-израильского урегулирования

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и cпецпредставитель американской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт близки к тому, чтобы закончить работу над планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время выступления в Институте политики Чикагского университета (штат Иллинойс).

"Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт проводили переговоры с обеими сторонами. Они разрабатывают план. Ни одна из сторон не будет питать любви к этому плану, и ни одна из сторон не будет ненавидеть его. Это основа для начала диалога", - сказала Хейли.

"Я думаю, они его заканчивают", - добавила одна, отметив, что имеет место много дискуссий. "Они составляют его, прислушиваясь к палестинцам и израильтянам", - заверила постпред США.

На просьбу прояснить позицию Вашингтона относительно урегулирования на основе принципа "два государства для двух народов" Хейли ответила: "Это им [палестинцам и израильтянам] решать. Если они решат относительно "двух государств", США будут поддерживать "два государства". Если они решат относительно каких-то границ, США поддержат эти границы". "Думаю, обе стороны выступают за урегулирование на основе принципа "двух государств", - добавила Хейли.

Совет Безопасности ООН во вторник провел открытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке с участием президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. Он заявил, что мирное урегулирование палестино-израильского конфликта зашло в тупик из-за одностороннего решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. В свою очередь Хейли в своем выступлении в СБ ООН предложила палестинскому лидеру забыть об этом шаге Вашингтона и вместе добиваться урегулирования конфликта на основе компромисса.