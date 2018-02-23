США не исключают военных действий в отношении сирийских сил

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Вашингтон не исключает военного решения конфликта в Сирии и оставляет за собой право нанесения ударов по силам этой страны, однако хотел бы избежать такой ситуации. Об этом заявила в четверг постпред США при ООН Никки Хейли во время выступления в Институте политики Чикагского университета (штат Иллинойс).

Отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность военных действий в отношении Сирии, Хейли сказала: "Военное решение всегда рассматривается [Соединенными Штатами] в отношении любой ситуации". При этом она указала, что Вашингтон "не хочет находиться в центре сирийского конфликта", однако США считают необходимым сделать все, чтобы помочь сирийцам, в отношении которых, по ее заверению, применяется химическое оружие.

В связи с этим Хейли заявила, что США продолжают оказывать давление на Россию, которая, по ее утверждениям, "защищает режим" президента Сирии Башара Асада.

Постпред при этом не стала напрямую отвечать на вопрос, планируют ли США вновь нанести удар по военным объектам в Сирии, как это произошло в апреле прошлого года, однако однозначно такую возможность не отрицала. Хейли сообщила, что президент США Дональд Трамп обещал не распространяться по поводу своих возможных шагов в военной сфере. По версии постпреда, власти Сирии в любом случае знают, что США могут "предпринять действия" военного характера. Трансляция выступления Хейли велась на сайте университета.

В начале апреля 2017 года ВС США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб. Руководство США тогда утверждало, что с того аэродрома была начата химатака.

Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Москва также убеждена, что Дамаск не применял химоружие.