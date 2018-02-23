Манафорт считает себя невиновным по предъявленным ему новым обвинениям

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт считает себя невиновным по предъявленным ему в четверг новым пунктам обвинения. Об этом говорится в распространенном заявлении адвоката подсудимого Джейсона Малони.

"Пол Манафорт не виновен в обвинениях, изложенных в заключении, он уверен, что будет оправдан по всем пунктам. Новые обвинения против Манафорта в очередной раз не имеют ничего общего с Россией и сговором/вмешательством в [американские] выборы в 2016 году", - говорится в документе.

"Манафорт уверен, что будет оправдан, и нарушения его конституционных прав будут компенсированы", - заключил юрист.

В четверг специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года, выдвинул новые обвинения против Манафорта в отмывании нескольких десятков миллионов долларов.

Мюллер проводит с мая прошлого года расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь, по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые он предъявил 30 октября Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу, не связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминировались, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом с 2010 по 2014 г. - прим. ТАСС) и Януковича".