СМИ: террористы из ИГ вывезли не менее $400 млн из Ирака и Сирии после поражения

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Террористическая группа "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вывезла не менее $400 млн из Ирака и Сирии после военного поражения. Об этом в четверг сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на депутата парламента Ирака.

Как добавляет журнал, террористы также отмывали деньги, приобретая через посредников различные предприятия в Ираке. По мнению источников журнала в турецких антитеррористических структурах, ИГ разместила в Турции значительные средства в золоте и поддерживает так называемые "спящие ячейки" (временно неактивные, но готовые для будущих операций) по всей стране. Террористы создали и используют неформальную сеть денежных переводов через посредников в Турции, Европе, Ливане и странах Персидского залива.

Как добавляет The Economist, группировка ИГ смогла аккумулировать значительные финансовые поступления, занимаясь похищениями людей для получения выкупа, грабежом, конфискациями и поборами на захваченной территории и незаконной торговлей нефтью. В октябре 2016 года Комитет Сената США по внутренней безопасности в специальном докладе среди источников финансирования этой террористической группы также назвал нелегальную торговлю предметами исторического наследия и отметил широкое влияние террористов на "черном рынке" в Ираке и Сирии - от оборота оружия до торговли продовольствием и стройматериалами.

По сообщению газеты The Guardian, в январе 2016 года представитель коалиции во главе с США заявил об уничтожении нескольких "миллионов долларов" при бомбардировке объекта финансовой инфраструктуры ИГ во время операции в иракском Мосуле.