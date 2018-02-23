Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: террористы из ИГ вывезли не менее $400 млн из Ирака и Сирии после поражения

Международная панорама
23 февраля, 6:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Террористы также отмывали деньги, приобретая через посредников различные предприятия в Ираке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Террористическая группа "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вывезла не менее $400 млн из Ирака и Сирии после военного поражения. Об этом в четверг сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на депутата парламента Ирака.

Как добавляет журнал, террористы также отмывали деньги, приобретая через посредников различные предприятия в Ираке. По мнению источников журнала в турецких антитеррористических структурах, ИГ разместила в Турции значительные средства в золоте и поддерживает так называемые "спящие ячейки" (временно неактивные, но готовые для будущих операций) по всей стране. Террористы создали и используют неформальную сеть денежных переводов через посредников в Турции, Европе, Ливане и странах Персидского залива.

Как добавляет The Economist, группировка ИГ смогла аккумулировать значительные финансовые поступления, занимаясь похищениями людей для получения выкупа, грабежом, конфискациями и поборами на захваченной территории и незаконной торговлей нефтью. В октябре 2016 года Комитет Сената США по внутренней безопасности в специальном докладе среди источников финансирования этой террористической группы также назвал нелегальную торговлю предметами исторического наследия и отметил широкое влияние террористов на "черном рынке" в Ираке и Сирии - от оборота оружия до торговли продовольствием и стройматериалами.

По сообщению газеты The Guardian, в январе 2016 года представитель коалиции во главе с США заявил об уничтожении нескольких "миллионов долларов" при бомбардировке объекта финансовой инфраструктуры ИГ во время операции в иракском Мосуле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Ирак Ливан Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
2
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
3
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
4
Медведева опередила Загитову по числу подаренных игрушек после выступления на ОИ-2018
5
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
6
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
7
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама