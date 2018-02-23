Индийские военные уничтожили огнем пост пакистанской армии в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Индийские военные уничтожили вечером в четверг пост пакистанской армии в секторе Мендхар в Кашмире. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, эта акция стала ответом на нарушение перемирия с пакистанской стороны.

В свою очередь газета India Today информировала в пятницу со ссылкой на источники в армии, что это был уже третий блок пост пакистанцев, уничтоженный индийскими военными за последнее время. По этим данным, на текущей неделе были также расстреляны пакистанские посты в районах Хаджипир и Тангдхар, индийцы при этом использовали пулеметы и гранатометы. Как сообщил источник, в ходе этих обстрелов погибло несколько пакистанских военнослужащих.

Как ранее информировала пресс-служба МИД Пакистана, заместитель верховного комиссара Индии в Исламабаде Дж.П.Сингх был вызван в четверг в пакистанский МИД для объявления протеста из-за продолжающихся нарушений режима прекращения огня на Линии контроля в Кашмире. Пакистанская сторона обвинила Индию в нарушениях договоренностей о прекращении огня.

12 февраля министр обороны Индии Нирмала Ситараман выступила с заявлением, в котором обвинила Пакистан в поддержке террористов, действующих в штате Джамму и Кашмир. Заявление главы ведомства последовали после того, как в ночь на 10 февраля группа боевиков группировки "Джаиш-э-Мохаммад" атаковала лагерь индийской армии в районе Сунджаван в Джамму и Кашмире, обстреляв его из автоматического оружия и забросав гранатами. В результате шесть человек погибли и еще 10 получили ранения. Глава минобороны Индии тогда сказала, что группировка пользуется поддержкой Исламабада и подчеркнула, что Пакистану придется "заплатить за это несчастье".

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира начались две из трех индо-пакистанских войн.

На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны, Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан традиционно отвергает эти обвинения.