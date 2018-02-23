Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Молдавии не поддержал вотум недоверия министру экономики Габуричу

Международная панорама
23 февраля, 16:56 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 23, февраля. /ТАСС

Оппозиция обвиняла Кирилла Габурича в отсутствии новых идей в вопросе улучшения экономической ситуации в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Молдавии Кириллу Габуричу провалился в пятницу в парламенте. Инициативу оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не поддержал ни один депутат, включая самих социалистов, которые покинули зал заседаний в знак протеста.

Смотрите также

Президент Молдавии подписал заявления об отставке шести министров

Спикер парламента Молдавии утвердил перестановки в кабмине вместо отстраненного президента

В ходе своего выступления Габурич сообщил, что экономика находится в стадии роста (около 4% в 2017 году), который, по его словам, регистрируется во многих отраслях. Оппозиция считает, что показатели ВВП обеспечены за счет увеличения налоговой нагрузки. Министерство также обвинили в антисоциальной политике и необоснованном росте тарифов на коммунальные услуги.

Как отметил депутат ПСРМ Владимир Головатюк, сегодня главные ресурсы правительства - "денежные переводы из-за рубежа от гастарбайтеров и внешние займы". "После назначения Габурича мы не увидели новых идей и подходов", - добавил оппозиционер.

В прошлом году социалисты инициировали упрощенную процедуру вотума недоверия четырем министрам из правительства, которое сформировала правящая Демократическая партия Молдовы, но они не нашли поддержки у парламентского большинства.

Габурич возглавил министерство в январе этого года и сразу оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в подделке диплома об образовании. В 2015 году он занимал пост премьер-министра Молдавии, который оставил по собственной инициативе на фоне политического кризиса в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Габурич, Кирилл
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подверг жесткой критике действия РФ по отношению к мирному населению Сирии
2
Путин сравнил подвиг летчика Филипова с подвигами героев Великой Отечественной войны
3
Автомобиль въехал в толпу во время салюта в Новосибирске
4
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
5
МОК: случай с Загитовой не уникален, но WADA старается не брать пробы во время тренировок
6
Немецкие хоккеисты победили канадцев и сыграют в финале Олимпиады с россиянами
7
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама