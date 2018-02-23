Парламент Молдавии не поддержал вотум недоверия министру экономики Габуричу

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Молдавии Кириллу Габуричу провалился в пятницу в парламенте. Инициативу оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не поддержал ни один депутат, включая самих социалистов, которые покинули зал заседаний в знак протеста.

В ходе своего выступления Габурич сообщил, что экономика находится в стадии роста (около 4% в 2017 году), который, по его словам, регистрируется во многих отраслях. Оппозиция считает, что показатели ВВП обеспечены за счет увеличения налоговой нагрузки. Министерство также обвинили в антисоциальной политике и необоснованном росте тарифов на коммунальные услуги.

Как отметил депутат ПСРМ Владимир Головатюк, сегодня главные ресурсы правительства - "денежные переводы из-за рубежа от гастарбайтеров и внешние займы". "После назначения Габурича мы не увидели новых идей и подходов", - добавил оппозиционер.

В прошлом году социалисты инициировали упрощенную процедуру вотума недоверия четырем министрам из правительства, которое сформировала правящая Демократическая партия Молдовы, но они не нашли поддержки у парламентского большинства.

Габурич возглавил министерство в январе этого года и сразу оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в подделке диплома об образовании. В 2015 году он занимал пост премьер-министра Молдавии, который оставил по собственной инициативе на фоне политического кризиса в стране.