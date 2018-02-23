AFP: Макрон и Меркель направили письмо Путину с просьбой поддержать резолюцию по Сирии

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По его данным, "два лидера, присутствующие на саммите ЕС в Брюсселе, просят Россию поддержать проект резолюции, призывающий к введению прекращения огня на 30 дней в охваченной войной стране, что позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать раненых из Восточной Гуты". "На данным момент мы не знаем, какой будет позиция России", - сказал источник агентства.

Совет Безопасности ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии. Как сообщил ТАСС источник во всемирной организации, заседание назначено на 19:00 мск. По информации собеседника агентства, на заседании будет рассмотрен подготовленный Кувейтом и Швецией проект резолюции, который переработан с учетом некоторых поправок, предложенных Россией.

В документе, с копией которого удалось ознакомиться ТАСС, отмечается, что перемирие, которое должно будет вступить через 72 часа после принятия резолюции, не будет распространяться на военные операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Текст также содержит требование ко всем сторонам конфликта, в том числе к сирийским властям, соблюдать нормы международного гуманитарного права. К участникам боевых действий обращен призыв содействовать оказанию гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.

В четверг на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что согласия по проекту резолюции не достигнуто, и Россия предложила поправки в текст документа, чтобы его положения были осуществимы. Дипломат подчеркнул, что СБ ООН "должен согласовывать выполнимые, а не популистские, оторванные от реальности решения". По его словам, "если бы можно было резолюциями остановить насилие в горячих точках, то мы бы давно уже жили в совершенно другом мире".