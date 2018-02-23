Трамп новыми санкциями собирается лишить доходов власти КНДР

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Руководство США приняло решение существенно расширить санкции в отношении КНДР с целью лишить власти республики средств для финансирования ядерной программы. Об этом говорится в речи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с которой он выступит в пятницу на конференции представителей консервативных политических сил. Выдержки из нее распространил Белый дом.

"Сегодня я объявляю о том, что мы вводим самый масштабный пакет новых санкций против режима Северной Кореи. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия, чтобы продолжить ограничивать источники дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержки своих вооруженных сил", - говорится в речи Трампа.

По словам американского лидера, всего речь идет о "56 судах, судоходных компаниях и торговых структурах, которые помогают Северной Корее избегать санкций".

В начале февраля вице-президент США Майкл Пенс в Японии заявил, что Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна с целью прекращения его ракетной и ядерной программ.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

До этого произошло очередное обострение ситуации на Корейском полуострове - в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.