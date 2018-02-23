Армения намерена до конца апреля ратифицировать соглашение с ЕС

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Армения полна решимости продолжать сотрудничество с Европейским союзом (ЕС) и до конца апреля ратифицирует соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с сообществом. Об этом сообщил президент республики Серж Саргсян, принимая в пятницу специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

"Армения полна решимости в том же духе продолжать развивать сотрудничество с ЕС и в возможно короткие сроки осуществить соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС", - сказал Саргсян. Он напомнил, что с этой целью сформирована межведомственная комиссия по координации мероприятий по выполнению соглашения и документа о приоритетах партнерства с ЕС, которую возглавляет вице-премьер республики. "Армения, вероятно, до конца апреля ратифицирует соглашение с ЕС, что даст возможность начать его имплементацию еще до того, как страны ЕС завершат процесс ратификации", - подтвердил руководитель республики.

В последнее время в отношениях Армении и ЕС заметен существенный прогресс, отметил глава республики, который проявляется не только в двусторонних отношениях, но и в рамках "Восточного партнерства". По словам президента, "2017 год и начало текущего года стали периодом важных достижений". Так, в прошлом году было подписано соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, недавно в Брюсселе был подписан еще один документ - о приоритетах партнерства Армении с ЕС. По мнению Саргсяна, в последнем "полностью отражены ориентиры, которые республика ставит перед собой в рамках сотрудничества с ЕС".

Особенности ратификации

Спецпред ЕС "согласился с Саргсяном в том, что отношения Армении и ЕС развиваются хорошо", - сообщили в президентской пресс-службе.

Касаясь процесса ратификации, он отметил, что в некоторых европейских странах, с учетом их особенностей, этот процесс потребует много времени. "Это, однако, не мешает, чтобы Армения и ЕС двигались вперед к временному применению соглашения, с каждым днем расширяя сотрудничество", - считает представитель.

По оценке спецпреда, "Армения - очень хороший пример того, как страна, являющаяся членом Евразийского экономического союза, может одновременно иметь хорошие отношения с ЕС".

Клаар подтвердил поддержку ЕС деятельности и предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха, указали в пресс-службе.