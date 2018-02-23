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Трамп вновь призвал разрешить учителям носить оружие в школе

Международная панорама
23 февраля, 18:22 дата обновления: 23 февраля, 20:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, февраля. /ТАСС

По мнению главы Белого дома, нынешняя ситуация создает большую угрозу для учащихся

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ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что учителя, прошедшие специальную подготовку, должны иметь право носить оружие в школе для защиты учащихся. Соответствующую позицию он изложил, выступая в пятницу на конференции представителей консервативных политических сил.

"Почему мы защищаем наши аэропорты, наши банки, наши правительственные здания, но не наши школы? - обратился глава Белого дома к залу. - Пришло время сделать наши школы гораздо более трудной целью для тех, кто совершает нападения".

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"Когда мы объявили наши школы зонами, свободными от оружия, это лишь создало еще большую угрозу для наших учащихся. Хорошо обученные обращению с оружием учителя и тренеры, те, кто работают в этих зданиях, кто служил в морской пехоте 20 лет и вышел в отставку, люди из сухопутных сил, из ВМС, ВВС, из Береговой охраны, люди, которые умеют обращаться с оружием, - они преподают. То есть я не хочу видеть сотню охранников с винтовками вокруг школы. Нам нужно разрешить скрытое ношение", - убежден политик.

По его мнению, это станет мощным сдерживающим фактором для тех, кто замышляет атаку. Трамп заметил, что те, кто нападает на школы с оружием, - "жуткие трусы". При этом президент опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предложил раздать оружие учителям.

Трамп, который в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди", попал под волну критики после массового убийства, произошедшего14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида). Один из бывших учащихся этого заведения - 19-летний Николас Круз открыл стрельбу, в результате которой погибли 17 человек, еще 14 получили ранения.

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