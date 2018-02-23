Трамп вновь призвал разрешить учителям носить оружие в школе

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что учителя, прошедшие специальную подготовку, должны иметь право носить оружие в школе для защиты учащихся. Соответствующую позицию он изложил, выступая в пятницу на конференции представителей консервативных политических сил.

"Почему мы защищаем наши аэропорты, наши банки, наши правительственные здания, но не наши школы? - обратился глава Белого дома к залу. - Пришло время сделать наши школы гораздо более трудной целью для тех, кто совершает нападения".

"Когда мы объявили наши школы зонами, свободными от оружия, это лишь создало еще большую угрозу для наших учащихся. Хорошо обученные обращению с оружием учителя и тренеры, те, кто работают в этих зданиях, кто служил в морской пехоте 20 лет и вышел в отставку, люди из сухопутных сил, из ВМС, ВВС, из Береговой охраны, люди, которые умеют обращаться с оружием, - они преподают. То есть я не хочу видеть сотню охранников с винтовками вокруг школы. Нам нужно разрешить скрытое ношение", - убежден политик.

По его мнению, это станет мощным сдерживающим фактором для тех, кто замышляет атаку. Трамп заметил, что те, кто нападает на школы с оружием, - "жуткие трусы". При этом президент опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предложил раздать оружие учителям.

Трамп, который в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди", попал под волну критики после массового убийства, произошедшего14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида). Один из бывших учащихся этого заведения - 19-летний Николас Круз открыл стрельбу, в результате которой погибли 17 человек, еще 14 получили ранения.