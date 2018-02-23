Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президентские выборы на Мальдивах могут состояться в сентябре

Международная панорама
23 февраля, 18:32 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 23, февраля. /ТАСС

Канцелярия действующего главы государства сообщила, что Абдулла Ямин поддержал это решение

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Мальдивской Республики намерены провести в сентябре президентские выборы, несмотря на политический кризис в стране. Об этом сообщило в пятницу индийское агентство IANS со ссылкой на избирательную комиссию островного государства.

Смотрите также
Акция протеста в Мале

Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах

В своем заявлении избирком Мальдив заявил, что начинает подготовку к сентябрьским выборам. Канцелярия действующего президента Мальдив Абдуллы Ямина также выступила с заявлением, что президент поддерживает это решение.

"Свободные, справедливые и вызывающие доверие выборы - основа нашей демократии, и они важны для непрерывного развития нашего народа, его стабильности и процветания", - цитирует агентство заявление канцелярии президента.

Президент Мальдивской Республики избирается на срок в пять лет, действующий президент страны Ямин был избран в 2013 году.

В настоящее время страна переживает серьезный политический кризис. 5 февраля президент Ямин ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Причиной этого стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом республики постановления об освобождении из заключения бывшего лидера страны Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности. В минувший понедельник Ямин обратился к парламенту с просьбой одобрить продление режима чрезвычайного положения еще на 30 дней, во вторник парламент Мальдив удовлетворил эту просьбу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис на Мальдивах
Персоны
Ямин, Абдулла
Страны
Мальдивы
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сравнил подвиг летчика Филипова с подвигами героев Великой Отечественной войны
2
Трамп подверг жесткой критике действия РФ по отношению к мирному населению Сирии
3
Автомобиль въехал в толпу во время салюта в Новосибирске
4
Биография российской фигуристки Евгении Медведевой
5
МОК: случай с Загитовой не уникален, но WADA старается не брать пробы во время тренировок
6
Немецкие хоккеисты победили канадцев и сыграют в финале Олимпиады с россиянами
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама