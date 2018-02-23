Президентские выборы на Мальдивах могут состояться в сентябре

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Мальдивской Республики намерены провести в сентябре президентские выборы, несмотря на политический кризис в стране. Об этом сообщило в пятницу индийское агентство IANS со ссылкой на избирательную комиссию островного государства.

В своем заявлении избирком Мальдив заявил, что начинает подготовку к сентябрьским выборам. Канцелярия действующего президента Мальдив Абдуллы Ямина также выступила с заявлением, что президент поддерживает это решение.

"Свободные, справедливые и вызывающие доверие выборы - основа нашей демократии, и они важны для непрерывного развития нашего народа, его стабильности и процветания", - цитирует агентство заявление канцелярии президента.

Президент Мальдивской Республики избирается на срок в пять лет, действующий президент страны Ямин был избран в 2013 году.

В настоящее время страна переживает серьезный политический кризис. 5 февраля президент Ямин ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Причиной этого стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом республики постановления об освобождении из заключения бывшего лидера страны Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности. В минувший понедельник Ямин обратился к парламенту с просьбой одобрить продление режима чрезвычайного положения еще на 30 дней, во вторник парламент Мальдив удовлетворил эту просьбу.