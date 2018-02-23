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Reuters: США могут открыть посольство в Иерусалиме уже в мае

Международная панорама
23 февраля, 19:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, февраля. /ТАСС

В Белом доме пока не прокомментировали данную информацию

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ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. США планируют открыть свое посольство в Израиле в Иерусалиме уже в мае.

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Статус Иерусалима. Досье

Об этом в пятницу агентству Reuters заявил официальный представитель американских властей.

Других подробностей не приводится. В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспонденту ТАСС подтвердить данную информацию.

В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Выступая в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, хозяин Белого дома пообещал, что "небольшое" американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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