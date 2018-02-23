Трамп назвал свой первый первый год в Белом доме самым успешным в истории США

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает первый год пребывания у власти своей администрации самым удачным за всю историю США. Об этом он заявил в пятницу на конференции представителей консервативных политических сил, проходящей в местечке Оксон Хилл (штат Мэриленд). Трансляцию его выступления вела телекомпания CNN.

"Это был, вероятно, самый успешный первый год новой администрации у власти за всю историю США", - заявил он, сославшись, в частности, на реформу системы налогообложения и на отмену целого ряда бюрократических правил, в частности касающихся добычи энергоносителей на территории США. "Мы положили конец войне против американской энергетики и мы положили конец войне против угля как великолепного чистого топлива", - заявил он.

Упомянув о решении выйти из Парижского соглашения по климату, он назвал его "совершенно провальным и ведущим к сокращению числа рабочих мест".

В то же время они призвал своих сторонников-консерваторов "не поддаваться благодушию". Если демократы добьются успеха на промежуточных выборах в Конгресс США в нынешнем году, предупредил он, "то они отберут у нас все то, чего мы добились". "Но у нас впереди еще семь лет, - добавил он. - У нас еще много времени для того, чтобы добиться результатов".