Трамп выступил за ужесточение проверок при продаже оружия

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу за ужесточение проверок тех, кто хочет приобрести огнестрельное оружие. Трансляцию его выступления на конференции представителей консервативных политических сил вели основные телеканалы страны.

Глава государства заверил, что "никто не любит" вторую поправку к конституции США, гарантирующую право на самозащиту, так, как он. Трамп высказался в защиту Национальной стрелковой ассоциации. "Это мои друзья, они меня поддерживают, это прекрасные люди, патриоты", - сказал он.

"Но нам правда нужно ужесточить проверки [покупателей оружия], нам нужно это сделать", - продолжил Трамп, заметив, что "все здесь должны с этим согласиться". "Мы не хотим, чтобы психически нездоровые люди имели оружие в каком-либо виде", - подчеркнул он.

Трамп в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди". Президент попал под волну критики после массового убийства, произошедшего 14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида). Один из бывших учащихся этого заведения, 19-летний Николас Круз, открыл стрельбу, в результате которой погибли 17 человек.