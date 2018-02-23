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Трамп выступил за ужесточение проверок при продаже оружия

Международная панорама
23 февраля, 19:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, февраля. /ТАСС

Глава Белого дома заявил, что никто не любит вторую поправку к конституции США, гарантирующую право на самозащиту, так, как он

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ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу за ужесточение проверок тех, кто хочет приобрести огнестрельное оружие. Трансляцию его выступления на конференции представителей консервативных политических сил вели основные телеканалы страны.

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Глава государства заверил, что "никто не любит" вторую поправку к конституции США, гарантирующую право на самозащиту, так, как он. Трамп высказался в защиту Национальной стрелковой ассоциации. "Это мои друзья, они меня поддерживают, это прекрасные люди, патриоты", - сказал он.

"Но нам правда нужно ужесточить проверки [покупателей оружия], нам нужно это сделать", - продолжил Трамп, заметив, что "все здесь должны с этим согласиться". "Мы не хотим, чтобы психически нездоровые люди имели оружие в каком-либо виде", - подчеркнул он.

Трамп в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди". Президент попал под волну критики после массового убийства, произошедшего 14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида). Один из бывших учащихся этого заведения, 19-летний Николас Круз, открыл стрельбу, в результате которой погибли 17 человек.

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