Израильский министр приветствовал планы США перенести посольство в Иерусалим в мае

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Министр транспорта, безопасности дорожного движения и по делам разведслужб Израиля Исраэль Кац приветствовал в пятницу озвученные СМИ планы США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим в мае этого года. Высказывания министра распространила в пятницу его пресс-служба.

"Я приветствую решение президента Дональда Трампа о переводе посольства США в нашу столицу Иерусалим в 70-й День независимости Государства Израиль, - заявил Кац. - Трудно себе представить более ценный подарок, это исторически верный и справедливый шаг".

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя американских властей сообщило, что США планируют открыть свое посольство в Израиле в Иерусалиме уже в мае этого года. Официального подтверждения этой информации со стороны Вашингтона не поступало.

Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, что соответствовало в тот год пятому числу месяца ияр по еврейскому лунному календарю, считающему дни от заката до заката. В этом году 70-ю годовщину создания еврейского государства в Израиле будут праздновать с вечера 19 по вечер 20 апреля.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Выступая в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава Белого дома пообещал, что "небольшое" американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.