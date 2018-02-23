Мадуро согласился участвовать в дебатах с другими кандидатами на пост президента

ТАСС, 23 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро будет участвовать в предвыборных дебатах с другими претендентами на высший государственный пост. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globovision.

"Я публично обещаю участвовать в любых президентских дебатах с теми кандидатами, которые зарегистрируются", - сказал глава государства. Он добавил, что таким образом избиратели могут узнать о предложениях и идеях политиков. Имена будущих конкурентов Мадуро пока неизвестны.

Президентские выборы в Венесуэле намечены на 22 апреля. Контролирующая парламент страны оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) отказалась принять в них участие.

Мадуро ранее заявлял, что выборы главы государства состоятся в любом случае, даже если оппозиция откажется регистрироваться, и страна получит "легитимного избранного президента, который будет руководить до 2025 года". В начале февраля Мадуро был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы.