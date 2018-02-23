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Мадуро согласился участвовать в дебатах с другими кандидатами на пост президента

Международная панорама
23 февраля, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Глава Венесуэлы добавил, что таким образом избиратели могут узнать о предложениях и идеях политиков

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP foto/John Minchillo

ТАСС, 23 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро будет участвовать в предвыборных дебатах с другими претендентами на высший государственный пост. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globovision.

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"Я публично обещаю участвовать в любых президентских дебатах с теми кандидатами, которые зарегистрируются", - сказал глава государства. Он добавил, что таким образом избиратели могут узнать о предложениях и идеях политиков. Имена будущих конкурентов Мадуро пока неизвестны.

Президентские выборы в Венесуэле намечены на 22 апреля. Контролирующая парламент страны оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) отказалась принять в них участие.

Мадуро ранее заявлял, что выборы главы государства состоятся в любом случае, даже если оппозиция откажется регистрироваться, и страна получит "легитимного избранного президента, который будет руководить до 2025 года". В начале февраля Мадуро был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы.

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