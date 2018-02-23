Минфин США работает над санкциями против РФ и в течение нескольких недель о них объявит

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США работает над подготовкой новых санкций в отношении России и намерено объявить о них в течение нескольких недель. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них", - сказал он.

Смотрите также "Кремлевский доклад" минфина США. Кто вошел в список "Я бы хотел подчеркнуть, что в рамках раздела 241 (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций") мы подготовили два доклада: секретный и несекретный. И, как я неоднократно говорил, мы готовим санкции в качестве дополнения к ним", - пояснил Мнучин. "Мы продолжаем разбираться с вмешательством в выборы. Мы тесно работаем с ФБР по информации касательно последнего иска. И, как и положено, мы рассмотрим введение санкций против лиц на основе данных, которые у них [минюста США] есть", - сказал он. Мнучин также подтвердил, что в минфине работают над санкциями на основании "кремлевского списка". Он был ранее составлен министерством, в него вошли руководство администрации президента РФ, председатели Госдумы и Совета Федерации, весь состав российского правительства и крупные предприниматели. Американские власти 16 февраля предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом власти США отмечают, что эти действия не повлияли на исход выборов. Обвинительное заключение против 13 граждан РФ и трех российских организаций, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал трепотней бездоказательные обвинения в российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. Глава американского ведомства также добавил, что минфин рассмотрит введение санкций на основании материалов министерства юстиции, связанных с выдвинутыми недавно против 13 россиян обвинениями в попытках вмешаться в американские выборы.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" президент США Дональд Трамп подписал 2 августа прошлого года. Документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

Министерство финансов США 29 января опубликовало открытую версию так называемого кремлевского списка, в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием, превышающим, по данным американских источников, $1 млрд. Минфин тогда подчеркнул, что список не является санкционным и никакие ограничения в отношении его фигурантов не предусмотрены.