Минфин США работает над санкциями против РФ и в течение нескольких недель о них объявит

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США работает над подготовкой новых санкций в отношении России и намерено объявить о них в течение нескольких недель. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов министр финансов США Стивен Мнучин.
"Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них", - сказал он.
"Мы продолжаем разбираться с вмешательством в выборы. Мы тесно работаем с ФБР по информации касательно последнего иска. И, как и положено, мы рассмотрим введение санкций против лиц на основе данных, которые у них [минюста США] есть", - сказал он.
Мнучин также подтвердил, что в минфине работают над санкциями на основании "кремлевского списка". Он был ранее составлен министерством, в него вошли руководство администрации президента РФ, председатели Госдумы и Совета Федерации, весь состав российского правительства и крупные предприниматели.
Американские власти 16 февраля предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом власти США отмечают, что эти действия не повлияли на исход выборов.
Обвинительное заключение против 13 граждан РФ и трех российских организаций, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал трепотней бездоказательные обвинения в российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" президент США Дональд Трамп подписал 2 августа прошлого года. Документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".
Министерство финансов США 29 января опубликовало открытую версию так называемого кремлевского списка, в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием, превышающим, по данным американских источников, $1 млрд. Минфин тогда подчеркнул, что список не является санкционным и никакие ограничения в отношении его фигурантов не предусмотрены.