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В США заявили, что санкции по КНДР охватили почти весь торговый флот республики

Международная панорама
23 февраля, 20:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, февраля. /ТАСС

Ранее в американском минфине отмечали, что воздействие нового пакета рестрикций на Пхеньян будет особенно ощутимым

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ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Применение Вашингтоном новых санкций в отношении Пхеньяна означает, что такие ограничения распространились фактически на весь торговый флот КНДР. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов министр финансов США Стивен Мнучин.

Он утверждал, что воздействие нового пакета американских рестрикций на КНДР будет весьма ощутимым. "Это имеет значительное воздействие. Речь идет о практических всех судах, которые они (КНДР - прим. ТАСС) в данный момент используют", - сказал руководитель американского минфина. "Это чрезвычайно существенные действия", - повторил Мнучин.

Власти США объявили ранее о том, что решили ввести рестрикции в отношении 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и 1 физического лица из КНДР, Китая, Сингапура, Гонконга, Танзании, Панамы, с Тайваня, Маршалловых и Коморских островов. По свидетельству американских властей, эти шаги направлены прежде всего на блокирование возможностей поставок топлива КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН.

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Мнучин, Стивен
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