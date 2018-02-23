СБ ООН продолжает переговоры по проекту резолюции о перемирии в Сирии

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН продолжает переговоры по проекту резолюции об установлении в Сирии режима прекращения огня сроком на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Голосование по документу, изначально намеченное на 19:00 мск, было перенесено на час, а затем снова отложено до 23:00 мск.

Как заявил журналистам председательствующий в Совбезе кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби, члены близки к тому, чтобы согласовать текст. "Мы почти закончили", - сказал он.

"Мы все еще ведем переговоры. Мы настроены на то, чтобы предпринять какие-то шаги, просто дайте нам несколько часов", - заявил в свою очередь постпред Экваториальной Гвинеи при ООН Анатолио Ндонг Мба. По его словам, необходимо обеспечить, чтобы решение, которое примет Совбез, "возымело немедленное воздействие" и привело к улучшению положения гражданского населения. Постпред Франции Франсуа Делаттр отметил, что члены СБ "усиленно работают" над тем, чтобы достичь консенсуса.

Проект резолюции, подготовленный Кувейтом и Швецией, содержит требование об установлении 30-дневного перемирия на всей территории Сирии. Согласно документу, режим прекращения огня не будет распространяться на операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и связанных с нею формирований. В тексте также содержится призыв к сторонам конфликта содействовать доставке гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы и эвакуации раненых.

Западные страны добиваются принятия резолюции в контексте ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Анклав, контролируемый вооруженными группировками, находится в осаде правительственных войск. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, если она будет содержать гарантии, что боевики, в первую очередь в Восточной Гуте, будут соблюдать режим тишины и прекратят обстрелы Дамаска.