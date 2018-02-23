Госдеп подтвердил открытие посольства США в Иерусалиме в мае

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Посольство США в Иерусалиме заработает уже в мае, оно будет находиться в квартале Арнона в нынешнем здании американского консульства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

"Мы планируем открыть новое посольство США в Израиле в Иерусалиме в мае. Открытие будет приурочено к 70-летию Израиля,- сказал он. - Изначально посольство будет располагаться в Арноне в комплексе, где сейчас осуществляются консульские операции генерального консульства в Иерусалиме".

Представитель Госдепартамента уточнил, что "в начале посольство будет состоять из посла и небольшой команды" сотрудников. Ранее о том, что дипмиссия в Иерусалиме может заработать в мае, сообщило агентство Reuters.

В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Выступая в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, хозяин Белого дома пообещал, что "небольшое" американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.