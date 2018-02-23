Агентства ООН заключат договор о координации усилий в борьбе с терроризмом

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Агентства ООН, Интерпол и Всемирная торговая организация подпишут договор о координации глобальных усилий в сфере борьбы с терроризмом. В пятницу свою подпись под документом поставил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, Договор ООН о координации глобальных усилий в сфере борьбы с терроризмом - "это соглашение между 36 структурами ООН, которые оказывают поддержку государствам - членам в борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма и их предотвращении". "Он будет подписан главами этих структур, а также Интерполом и Всемирной таможенной организацией в знак их приверженности координации действий в своих штаб-квартирах и в поле. Он также установит общие рамки для мониторинга и оценки усилий ООН в этой области", - сказал Дюжаррик.

Как пояснил представитель генсека ООН, основная задача договора "состоит в том, чтобы обеспечить, что система ООН более эффективно оказывает поддержку государствам в наращивании потенциала по борьбе с терроризмом".