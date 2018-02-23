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Саммит ЕС призвал к немедленному перемирию в Сирии

Международная панорама
23 февраля, 21:56 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 23, февраля. /ТАСС

Глава Евросовета Дональд Туск обвинил сирийские власти в атаке на гражданское население страны

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БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза призвали к немедленному перемирию в Сирии. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита 27 стран сообщества.

"ЕС призывает к немедленному прекращению огня [в Сирии]", - сказал он.

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Что происходит в сирийской Восточной Гуте

Глава Евросовета обвинил сирийское правительство в атаке на гражданское население страны. "Россия и Иран позволяют этому происходить", - утверждал Туск.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз призывает международное сообщество поддержать проект резолюции ООН о прекращении огня в Сирии на 30 дней, голосование по которому намечено на 23:00 мск. Кроме того, Могерини призвала гарантов астанинского процесса - Россию, Иран и Турцию - принять необходимые меры для достижения перемирия в Восточной Гуте (пригород Дамаска).

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая прошлого года между гарантами режима прекращения огня в Сирии - Россией, Ираном и Турцией.

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Персоны
Туск, Дональд Могерини, Федерика
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