Канада начала военные учения в Арктике

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Канадские ВС начали крупные учения Operation NUNALIVUT в арктическом регионе страны Нунавут. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны , которое в пятницу поступило в представительство ТАСС.

"В маневрах, которые пройдут с 23 февраля по 21 марта, примут участие около 350 военнослужащих", - уточнили в минобороны. Ранее в ведомстве сообщали, что эти учения состоятся 11-13 марта.

"Operation NUNALIVUT - это больше, чем просто зимние учения. Это уникальная возможность наших подразделений проводить патрулирование границы и занятия по подледному нырянию, - заявил командующий маневрами генерал Майк Никсон. - Военнослужащие Вооруженных сил Канады и резервисты вместе с другими правительственными ведомствами и агентствами будут работать вместе над различными задачами в условиях самого холодного периода года в Арктике".

В учениях, в частности, задействуют солдат и офицеров 1-й Канадской механизированной бригады, армейский резерв, канадских рейнджеров, части которых в основном формируются из представителей коренных народов страны, группу боевых пловцов-ныряльщиков, а также представителей различных гражданских ведомств.

Ежегодные маневры Operation NUNALIVUT - одни из самых сложных и масштабных в канадской Арктике. В ходе них, в частности, отрабатываются навыки подледного ныряния, патрулирования, проведения спасательных операций и тактика выживания в тяжелых арктических условиях.

4 февраля ВС Канады начали в Нунавуте учения под кодовым названием NOREX-2018. В них задействованы более 200 солдат и офицеров. Маневры завершились 17 февраля.