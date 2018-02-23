AFP: в Нигерии 105 школьниц пропали после нападения боевиков "Боко харам"

ТАСС, 23 февраля. По меньшей мере 105 школьниц пропали после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" (запрещена в РФ) на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает в пятницу агентство AFP со ссылкой на родителей девочек.

Атака на школу

"Полный перечень пропавших девочек составлен, в нем 105 имен", - рассказал Башир Манзо, возглавляющий группу родителей, чьи дети не вернулись домой после атаки экстремистов.

По его словам, сперва власти отрицали факт похищения школьниц боевиками "Боко харам". "В связи с этим мы [родители] решили действовать вместе для их освобождения", - сообщил Манзо. Официальных данных о числе пропавших девочек нигерийские власти пока не обнародовали.

Школа была атакована вечером 19 февраля вооруженными боевиками "Боко харам". До сих пор местонахождение пропавших школьниц не известно.

Местные жители со своей стороны отмечают, что Дапчи осталась без защиты после того, как в январе оттуда ушли правительственные войска.

Слово президента

Тем временем, президент Нигерии Мухаммаду Бухари в пятницу сделал заявление, в котором заверил, что "вся страна стоит рядом с семьями" пропавших школьниц.

"Это национальная катастрофа. Мы сожалеем, что такое могло произойти, и мы разделяем вашу боль", - сказал глава государства, обращаясь к родственникам девочек.

В Нигерии свежи в памяти события апреля 2014 года, когда боевики "Боко харам" похитили из лицея в нигерийском городе Чибок 276 девочек.

Позднее 57 из них удалось сбежать, в октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены в результате переговоров властей Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии с группировкой. 6 мая 2017 года еще 82 девочки были также выпущены на свободу. Около 100 девочек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

На фоне нового массового похищения школьниц некоторые наблюдатели напомнили, что Бухари пришел к власти в 2015 году, пообещав вскоре разгромить группировку "Боко харам". Однако несмотря на отдельные военные успехи нигерийской армии и помогающего ей африканского контингента, боевики продолжают совершать регулярные теракты и нападения на населенные пункты в северо-восточных штатах страны, в частности, Борно, Йобе и Адамава.

Тысячи жертв "Боко харам"

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.

С 2009 года боевиками "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убито более 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Кроме того, по сведениям правозащитников, экстремисты похитили десятки тысяч людей, в том числе 10 тыс. юношей.

По оценкам ряда западных СМИ, в 2017 году жертвами 150 атак боевиков "Боко харам" на территории Нигерии, Камеруна и Нигера стали около тысячи человек.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).