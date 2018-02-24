В Брюсселе завершился неформальный саммит ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Неформальный саммит глав государств и правительств 27 государств ЕС (без Великобритании) подтвердил предстоящее после Brexit сокращение бюджета Евросоюза и увеличение взносов в него отдельных стран- членов.

Евросоюз ожидает серьезная бюджетная "дыра" из-за потери Соединенного Королевства, которое является "чистым донором", то есть дает в бюджет сообщества больше денег, чем получает из него. Годовой бюджет ЕС составляет порядка €145 млрд, при этом взнос Великобритании - около €13 млрд в год.

Бюджет после Brexit

Как заявил на итоговой пресс-конференции саммита председатель Европейского совета Дональд Туск, многие страны Евросоюза готовы увеличить взносы в бюджет ЕС после выхода Великобритании из состава сообщества. "Многие страны готовы вносить больше в бюджет ЕС после 2020 года", - сказал он.

По его словам, лидеры ЕС договорились потратить больше денег на миграцию и безопасность. "Некоторые страны-члены уже внесли вклад в новый бюджет", - добавил Туск.

"Эта дискуссия на саммите прошла лучше, чем я опасался. 14-15 государств ЕС выразили готовность увеличить взносы в бюджет ЕС", - сказал в свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Впрочем, по сообщениям источников в делегациях государств ЕС, вопрос о том, насколько должны быть увеличены национальные взносы в бюджет Евросоюза на нынешнем саммите не обсуждался, и никаких практических обязательств страны сообщества на себя пока не принимали, чем и объясняется относительно ровный и миролюбивый характер дискуссии.

Юнкер также предупредил, что странам ЕС предстоит не только повышать свои взносы, но и урезать европейские программы.

"Нам придется сократить две самые крупные европейские программы - Общую аграрную политику и политику Сбалансированного развития регионов ЕС (Cohesion policy). Если мы этого не сделаем, нам придется на 45% сокращать все остальные программы ЕС", - подчеркнул он.

ЕС ведет свое бюджетное планирование семилетками, сначала согласовывая рамочный план семилетнего бюджета, а уже затем, утвердив этот документ на высшем уровне, принимает ежегодные годовые бюджеты сообщества. На завершившемся саммите лидеры сообщества приступили к подготовке бюджетного плана на 2021-2027 годы.

Последний многолетний бюджет был принят на период с 2014 по 2020 год в декабре 2013 года, хотя Еврокомиссия представила свое предложение еще 29 июня 2011 года.

Процесс обычно длится долго, так как предложенный Еврокомиссией проект бюджета должен одобрить и Европарламент, и все страны сообщества сначала на уровне министров в Совете ЕС, а затем и на уровне глав государств в Евросовете.

Будущие отношения с Великобританией

Как заявил Туск, мандат ЕС на вторую фазу переговоров по Brexit - об условиях будущих отношений между ЕС и Великобританией после выхода - будет рассмотрен на саммите Евросоюза в марте. "Я представлю проект мандата для переговоров по будущим отношениям Евросоюза и Соединенного Королевства на саммите ЕС в марте", - сказал он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить парламенты ЕС и Великобритании. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно первоначальному плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Сокращение Европарламента

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза поддержали сокращение состава Европарламента после выхода Великобритании из сообщества. "Лидеры поддержали идею о том, что меньше стран означает меньше мест, что говорит о сокращении состава с 751 человека до 705", - сказал журналистам Дональд Туск по итогам саммита. Формально это решение лидеры ЕС намерены утвердить уже в июне.

Туск отметил, что, хотя у Великобритании есть в Европарламенте 73 депутатских мандата, он согласен сократить число депутатов после Brexit лишь на 46 человек, сохранив еще 27 мест "в резерве" для новых государств Евросоюза в долгосрочной перспективе.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС в настоящее время являются Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция.

Ситуация в Сирии

Участники саммита призвали к немедленному перемирию в Сирии. "ЕС призывает к немедленному прекращению огня [в Сирии]", - сказал Туск по итогам саммита. Он обвинил сирийское правительство в атаке на гражданское население страны. "Россия и Иран позволяют этому происходить", - утверждал Туск.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь высказал мнение, что существует реальная возможность принятия Советом Безопасности ООН резолюции по гуманитарному перемирию в Восточной Гуте. "Я надеюсь, что нам удастся добиться принятия резолюции Совета Безопасности ООН относительно гуманитарного перемирия в Восточной Гуте. Необходимость добиться такой резолюции о перемирии отвечает общим интересам", - подчеркнул Макрон после саммита. Президент Франции подтвердил, что в пятницу им и канцлером Германии Ангелой Меркель на эту тему было направлено совместное послание президенту России Владимиру Путину.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз призывает международное сообщество поддержать проект резолюции ООН о прекращении огня в Сирии на 30 дней. Кроме того, Могерини призвала гарантов астанинского процесса - Россию, Иран и Турцию - принять необходимые меры для достижения перемирия в Восточной Гуте (пригород Дамаска).

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между гарантами режима прекращения огня в Сирии - Россией, Ираном и Турцией.

Действия Турции на Кипре

Главы государств и правительств 27 стран сообщества осудили действия Турции в водах Кипра, заявив, что они противоречат нормализации отношений Анкары с Евросоюзом. "Эти действия противоречат нормализации отношений [Турции] со всеми странами ЕС", - сказал Туск.

По его словам, все страны ЕС выразили солидарность с Кипром и призвали Турцию прекратить деятельность в водах Кипра. ЕС вернется к этому вопросу на саммите сообщества в марте, добавил глава Евросовета.

Ранее итальянская компания Eni сообщила, что ее плавучая буровая платформа Saipem 12000 была заблокирована турецкими военными кораблями. С Saipem 12000 проводится разведывательное бурение в водах исключительной экономической зоны Кипра, от которого итальянская компания получила соответствующие лицензии на разработку месторождений углеводородов. Ранее турецкая сторона уже выражала озабоченность деятельностью итальянской компании на Кипре.

После посещения 5 февраля Италии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что на встрече с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони поднимал вопрос об Eni и предупредил, что Турция усматривает опасность в добыче газа в этом районе для самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (признана только Анкарой) и считает стратегический выбор итальянской компании ошибкой.