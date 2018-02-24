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CNN: экс-советник Трампа Гейтс признал себя виновным только ради своей семьи

Международная панорама
24 февраля, 1:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, февраля. /ТАСС

Ранее Ричард Гейтс сознался в предоставлении минюсту США ложной документации о лоббировании интересов зарубежного субъекта

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НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший советник Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США 2016 года Ричард Гейтс был вынужден признать себя виновным в даче ложных показаний и сговоре ради благополучия своей семьи. Эту причину он указал в письме, направленном друзьям, сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Канал изложил содержание этого послания, в котором экс-помощник республиканца объяснил, почему он изменил первоначальное решение "решительно защищаться в суде". "Длительность и стоимость судебного процесса, а также весь цирк, который будет твориться вокруг, показались мне действительно чрезмерными", - приводит телекомпания выдержки из письма Гейтса. "Я сослужу лучшую службу своей семье, если выйду из процесса", - добавил он.

Гейтс написал, что принял нелегкое решение, поставив "благополучие семьи выше" личного нежелания перенести публичное унижение. "Последствием станет публичное унижение, которое в настоящий момент представляется мелочью по сравнению с тем, что пришлось бы пережить моим детям в обратном случае", - отметил экс-помощник республиканца. Ранее в пятницу Гейтс сознался в подлоге - предоставлении министерству юстиции США ложной документации о лоббировании интересов зарубежного субъекта с ноября 2016 года по февраль 2017 года. По данным агентства Reuters, обвинение в лице спецпрокурора Роберта Мюллера вправе требовать лишить Гейтса свободы на срок от 57 до 71 месяца.

В четверг Мюллер предъявил экс-советнику Трампа новые обвинения по 32 пунктам, которые связаны с мошенническими действиями в банковской и налоговой сферах. Гейтс обвиняется в утаивании от министерства финансов США доходов в размере свыше $3 млн.

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