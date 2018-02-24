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Голосование в СБ ООН по резолюции о прекращении огня в Сирии перенесено на субботу

Международная панорама
24 февраля, 1:21 UTC+3

Членам Совбеза международной организации не удалось согласовать все спорные вопросы в пятницу, пояснил постпред Швеции Улоф Скуг

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии в субботу в полдень по нью-йоркскому времени (20:00 мск). Об этом сообщили журналистам в пятницу дипломаты стран - членов СБ по итогам закрытого совещания.

"Голосование состоится завтра в полдень", - сказал постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг. По его словам, члены СБ пытались согласовать документ в пятницу, однако им не удалось разрешить все спорные вопросы. "Мы будем работать сегодня ночью и вернемся завтра, мы проголосуем и, надеюсь, примем резолюцию консенсусом", - добавил он.

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В свою очередь кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби, председательствующий в СБ в феврале, заявил журналистам, что основные противоречия связаны с пунктом проекта резолюции, в котором обозначены сроки вступления в силу перемирия и его продолжительность.

Проект резолюции, подготовленный Кувейтом и Швецией, содержит требование об установлении 30-дневного перемирия на всей территории Сирии. Согласно документу, режим прекращения огня не будет распространяться на операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и связанных с нею формирований. В тексте также содержится призыв к сторонам конфликта прекратить блокаду населенных пунктов, позволить международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать раненых.

Изначально голосование по проекту резолюции было намечено на 19:00 мск пятницы, затем перенесено на 22:30. Закрытые консультации Совета Безопасности продолжались до 01:00 мск субботы, однако на данный момент консенсуса среди делегаций достигнуто не было. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, если она будет содержать гарантии, что боевики, в первую очередь в Восточной Гуте, будут соблюдать режим тишины и прекратят обстрелы Дамаска.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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