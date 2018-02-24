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FT: парламент Британии может настоять на сохранении членства страны в Таможенном союзе ЕС

Международная панорама
24 февраля, 3:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, февраля. /ТАСС

Ожидается, что в понедельник глава Лейбористской партии Джереми Корбин заявит, что оппозиция поддерживает сохранение членства в объединении

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ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Проевропейское лобби в британском парламенте может настоять на сохранении членства страны в Таможенном союзе ЕС. Об этом сообщила вечером в пятницу на своем сайте газета Financial Times (FT).

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В материале издания говорится, что поводом для такого шага стали обнародованные в пятницу итоги состоявшейся в четверг встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с десятью наиболее влиятельными министрами. По итогам совещания идея дальнейшего пребывания в Таможенном союзе была отвергнута. После этого группа депутатов Палаты общин в составе бывших членов правительства Консерваторов Анны Субри, Ники Морган, Джонатана Джанольи и Стивена Хаммонда, а также известного лейбористского парламентария Чаки Умунны инициировали внесение в предложенный правительством Мэй закон о торговле принципиальной поправки. Она требует от кабинета министров предпринять все необходимые шаги, чтобы обеспечить участие Соединенного Королевства в Таможенном союзе после дня формального выхода страны из ЕС.

Межпартийная инициативная группа полагает, что большинство депутатов нижней палаты поддержит данную идею, о чем уже недвусмысленно высказался Умунна.

Ожидается, что уже в понедельник лидер Лейбористской партии Джереми Корбин начнет оказывать давление на позицию премьера и даст понять, что возглавляемая им оппозиция поддерживает идею сохранения членства в Таможенном союзе. Важный шаг в этом же направлении сделал и пользующийся большим авторитетом в британских политических кругах лейбористский экс-премьер Тони Блэр. Он поддержал планы своего традиционного оппонента Корбина и заявил, что пребывание в этом союзе автоматически решит вопрос о дальнейшем сохранении прозрачной границы Великобритании с Ирландией - одной из сложнейших проблем Brexit.

Итоги встречи в Чекерсе в пятницу озвучил глава британского минздрава Джереми Хант, который сам не принимал в ней участия. По его словам, осуществлять свободную торговлю Соединенное Королевство сможет, не являясь членом Таможенного союза ЕС, зато если бы Великобритания оставалась членом этой организации, то не могла бы вести переговоры о свободной торговле с другими странами. Хант сказал, что отдельные секторы экономики Великобритании, включая автомобильную промышленность, в случае наличия у них соответствующего желания, смогут последовать после Brexit нормам регулирования ЕС.

Встреча министров в Чекерсе носила подготовительный характер перед запланированным на вторник заседанием полного состава британского кабмина. По итогам последнего Мэй планирует выступить с новой программной речью по проблематике Brexit в предстоящую пятницу, то есть на следующий день после намеченного на четверг визита в Лондон главы Евросовета Дональда Туска. Последний, как сообщает британская пресса, нанес удар по позициям кабинета Мэй на завершившемся накануне в Брюсселе саммите ЕС, назвав британские планы будущего соглашения по Brexit "чистой иллюзией".

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