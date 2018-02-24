Reuters: США могут направить из-за КНДР дополнительные силы в АТР для контроля судоходства

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их ключевые азиатские союзники собираются усилить меры по перехвату судов, которые подозреваются в нарушении санкций против КНДР, и отправить силы американской Береговой охраны в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

США ведут переговоры с региональными партнерами, включая Японию, Республику Корею, Австралию и Сингапур, о координации в деле ужесточения мер по перехвату, остановке и досмотру судов, которые заходят в порты КНДР, в том числе и для ограничения финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Тем не менее Белый дом не собирается устанавливать морскую блокаду республики, которая, по заявлению КНДР, будет расценена как акт агрессии.

Американские власти планируют проводить более тщательный контроль и даже не исключают арест судов, подозреваемых в перевозке запрещенных компонентов оружия и других грузов в или из КНДР. Кроме того, Вашингтон намерен, в зависимости от масштабов кампании, рассмотреть вопрос об усилении Тихоокеанского командования (ПАКОМ) американских ВС. При этом решение о досмотре судов будет приниматься "на индивидуальной основе и с особой осторожностью". Эти меры могут быть направлены против судов, находящихся как в открытом море, так и в территориальных водах государств, которые решили сотрудничать с США.

Закручивание гаек ради переговоров

По мнению агентства, таким образом США хотят "вынудить Северную Корею к переговорам о прекращении" своих ракетной и ядерной программ. "Без сомнений, все мы должны прилагать больше усилий, за исключением прямых военных действий, чтобы показать [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну, что мы настроены серьезно", - цитирует Reuters свой источник в вашингтонской администрации.

Соединенные Штаты, как отмечает представитель исполнительной власти, заинтересованы в обнаружении фактов перевалки запрещенных грузов с одного судна на другое в открытом море - практики, которую использует КНДР, поскольку в азиатских портах осмотр судов стал более тщательным. При этом перехват китайских судов можно избежать, считают в Вашингтоне, и сообщать о подозрительных грузах непосредственно Пекину для последующего досмотра в КНР.

Представители китайских властей пояснили агентству, что такие меры должны вводиться в рамках резолюций Совета Безопасности ООН. Однако Вашингтон, как ожидается, начнет постепенно усиливать контроль в АТР, даже если переговоры с союзниками не будут завершены, указали в администрации. По словам должностных лиц, США также разрабатывают правила взаимодействия, направленные на предотвращение вооруженных конфликтов на море.

Береговая охрана является в США одним из видов Вооруженных сил наряду с Сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты.

Соединенные Штаты ранее в пятницу объявили о введении самого большого пакета санкций в отношении КНДР. В него вошли 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.