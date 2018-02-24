Экс-советник Трампа Гейтс дал показания против Манафорта

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Экс-советник Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США 2016 года Ричард Гейтс дал показания против Пола Манафорта, который ранее являлся руководителем предвыборного штаба республиканца. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в пятницу в электронную базу данных федерального суда округа Колумбия.

Как следует из материалов, Гейтс признал себя виновным в целом ряде преступлений, в том числе в сговоре с целью осуществления незаконных финансовых операций, нарушениях при осуществлении лоббистской деятельности в пользу властей Украины и Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом с 2010 по 2014 год), а также в даче ложных показаний ФБР. Гейтс при этом утверждает, что действовал либо в сговоре с Манафортом, либо выполняя его прямые указания.

Гейтс, в частности, признался, что в период с 2008 по 2014 год при его содействии Манафорт получил переводы на миллионы долларов, уклоняясь при этом от выплаты налогов. Кроме того, экс-руководитель штаба Трампа якобы с той же целью выдавал полученные им средства за кредиты. Гейтс отмечает, что "с согласия Манафорта" предоставлял ложные финансовые отчеты, чтобы скрыть информацию об имевшихся у последнего банковских счетах.

Незаконный лоббизм

По словам Гейтса, он и Манафорт также вступили в сговор с целью лоббирования в США интересов Украины и Партии регионов, не имея необходимой для этого регистрации в качестве иностранных агентов. Одной из целей этой деятельности якобы было "вступление в Евросоюз" Украины. При этом Манафорт, как утверждает Гейтс, докладывал о работе на этом направлении в том числе напрямую Януковичу или его помощникам.

Согласно показаниям Гейтса, он, в частности, координировал работу в США двух лоббистских фирм. К этой деятельности якобы были привлечены, в частности, "бывшие высокопоставленные европейские политики". Предпринимались попытки повлиять на мнение членов Конгресса США по таким вопросам, как "законность выборов на Украине", "украинские санкции" и "приемлемость заключения в тюрьму Януковичем его соперницы в борьбе за пост президента Юлии Тимошенко".

Ложные показания

Гейтс также признался, что он и Манафорт предоставили заведомо неверную информацию минюсту США, когда заверили сотрудников ведомства в том, что не вели лоббистскую деятельность в США в пользу Украины. Это якобы имело место в ноябре 2016 года и в феврале 2017 года.

Кроме того, согласно показаниям Гейтса, в начале февраля 2018 года он участвовал во встрече, на которой присутствовали сотрудники ФБР и подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера, проводящего с мая 2017 года расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США 2016 года. На встрече Гейтс якобы солгал, говоря о лоббистской деятельности в пользу Украины.

Мюллер в пятницу выдвинул новые обвинения против Манафорта. Они касаются, в частности, тех утверждений, которые приводятся в показаниях Гейтса. В обвинительном заключении спецпрокурора утверждается, что экс-руководитель предвыборного штаба Трампа тайно платил бывшим европейским должностным лицам высокого ранга для лоббирования интересов Украины. Манафорту также инкриминируется сговор с целью отмывания денег, несоблюдение закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках.