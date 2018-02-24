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Япония поддерживает санкции против КНДР из-за продолжения ядерной программы

Международная панорама
24 февраля, 5:26 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 24, февраля. /ТАСС

Японское правительство обдумает, каким образом оно сможет оказать содействие ограничениям Вашингтона против Пхеньяна

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ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. КНДР не прекращает разработки ядерного оружия и баллистических ракет, в связи с чем Япония поддерживает решение США усилить санкции в отношении Пхеньяна. Как сообщил в субботу телеканал NHK, об этом заявил Кэнтаро Соноура, специальный советник японского премьер-министра Синдзо Абэ.

"Сейчас наблюдается различная активность, в частности начало диалога между Югом и Севером на фоне проведения Олимпийских игр. Однако, поскольку Северная Корея не прекращает разработку ядерного оружия и баллистических ракет, мы должны усиливать давление на нее. Мы поддерживаем американские санкции и намерены обдумать, что мы как правительство Японии можем сделать для оказания содействия по этому вопросу", - сказал он по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

США объявили в пятницу о том, что решили ввести рестрикции в отношении 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и 1 физического лица из КНДР, Китая, Сингапура, Гонконга, Танзании, Панамы, с Тайваня, Маршалловых и Коморских островов. По свидетельству американских властей, эти шаги направлены прежде всего на блокирование возможностей поставок топлива КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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